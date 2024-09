Sveti oče: Naj bo mir v Sveti deželi, naj bo mir v Jeruzalemu!

Sveti oče se je v nedeljo, 1. septembra zaustavil tudi pri konflikt v Palestini in Izraelu.

»Znova z zaskrbljenostjo namenjam svojo misel konfliktu v Palestini in Izraelu, ki bi se lahko razširil na druga palestinska mesta. Apeliram, da se ne prekinejo pogajanja in da se nemudoma prekine streljanje, da se izpustijo talci, da se pomaga prebivalcem v Gazi, kjer se prav tako širijo številne bolezni, vključno z otroško paralizo. Naj bo mir v Sveti deželi, naj bo mir v Jeruzalemu! Naj bo Sveto mesto kraj srečevanja, kjer se kristjani, Judje in muslimani počutijo spoštovani in dobrodošli, in naj nihče ne postavlja pod vprašaj status quo v teh svetih krajih«.