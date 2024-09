Sveti oče: Projekt Borgo Laudato si', vključujoče izobraževanje na področju celostne ekologije

S papežem Frančiškom so se v četrtek, 19. septembra, srečali člani izobraževalnega centra Laudato si’, namenjen vlaganju v celostno formacijo oseb v okviru trajnostne ekonomije in v skladu z načeli okrožnice Laudato si'.

Vatican News

Papež je izpostavil projekt Borgo Laudato si', ki se odvija v vrtovih papeške palače v Castel Gandolfu, ter dejal, da je z njim želel spodbuditi »oblikovanje oprijemljivega modela misli, strukture in delovanja« ter tako željo po ekološki preobrazbi narediti vidno in konkretno. Castel Gandolfo je po njegovih besedah »pravi prostor za gostovanje tovrstnega “laboratorija”, v katerem bi lahko eksperimentirali z izobraževalnimi vsebinami«.

V ta namen je leta 2023 ustanovil tudi izobraževalni center Laudato si’ (Centro di Alta Formazione Laudato si’) kot »organ za znanstveno, izobraževalno in družbeno dejavnost«, ki ima »lastno patrimonialno, tehnično, upravno in računovodsko avtonomijo« ter si prizadeva za »celostno formacijo osebe v okviru trajnostne ekonomije in v skladu z načeli okrožnice Laudato si'«.

V mesecih po ustanovitvi je center začel razvijati projekt Borgo. Ob pomoči vrhunskih nacionalnih in mednarodnih strokovnjakov je začrtal tri glavne usmeritve projekta: vključujoče izobraževanje na področju celostne ekologije, krožna in generativna ekonomija ter okoljska trajnostnost.

Po več mesecih intenzivnega dela je vodstvo centra predstavilo rezultat. »Gre za kompleksen in večplasten projekt, ki vključuje različne vidike celostne ekologije. Eden od bistvenih elementov je nedvomno kmetijstvo, ki želi v Borgu Laudato si' izstopati s trajnostnostjo in diverzifikacijo, vlaganjem v infrastrukturo, namakalnimi sistemi in razvojem kmetijskih tehnik, ki spoštujejo ekosistem in biotsko raznovrstnost.«

V okviru projekta je našel svoje mesto tudi novi vinograd za pridelavo vina. Ta naj bi bil sinteza tradicije in inovacij ter »blagovna znamka« Borga. Tudi pri tem se je center oprl na nasvete nekaterih vodilnih strokovnjakov, saj je njegov namen stremeti k odličnosti.

Papež je izrazil zadovoljstvo, da »je tako pri obdelovanju kot pri kmetijski proizvodnji, zlasti v vinogradu, potrebno veliko ročnega dela«. »To ustreza na začetku dogovorjenemu namenu, da si prizadevamo za obnovitev dobrih in rodovitnih odnosov med človeško družino in stvarstvom z delom, ki skrbi in neguje, kar nam je Stvarnik zaupal.«

»Dragi prijatelji, rad bi se zahvalil vsem, ki na različne načine sodelujete pri tem pomembnem projektu. Prepričan sem, da bodo sadovi tega sodelovanja dobro predstavljali tista načela celostne ekologije, ki sem jih želel poudariti v okrožnici Laudato si' in v apostolski spodbudi Laudate Deum. Hodite dalje!« jih je spodbudil sveti oče in vsem podelil blagoslov.