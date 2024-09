Sveti oče: Predor prijateljstva, skupna pot, ki vodi k svetlobi

Papež je v okviru medverskega srečanja, ki je potekalo 5. septembra v mošeji Istiqlal v Džakarti, obiskal tudi »predor prijateljstva« ter ga imenoval kraj dialoga in srečanja. Podzemni predor povezuje mošejo Istiqlal, ki je največja v Aziji, s katoliško katedralo Marije Vnebovzete.

Vatican News

Sveti oče je v kratkem nagovoru dejal, da si predor običajno predstavljamo kot temno pot, ki je lahko strašljiva, zlasti če smo sami. Pri »predoru prijateljstva« pa je drugače, saj je osvetljen. »Rad bi vam povedal, da ste vi tista luč, ki ga osvetljuje, s svojim prijateljstvom, s slogo, ki jo gojite, z medsebojnim podpiranjem in s skupno hojo, ki vas na koncu poti pripelje do polne svetlobe.«

»Verniki, ki pripadamo različnim verskim tradicijam, imamo nalogo, da vsem pomagamo iti skozi predor s pogledom, usmerjenim proti svetlobi. Tako lahko na koncu poti v tistih, ki so hodili skupaj z nami, prepoznamo brata ali sestro, s katerima lahko delimo življenje in se medsebojno podpiramo. Mnogim znamenjem grožnje, temnim časom, nasproti postavljamo znamenje bratstva, ki drugega sprejema in spoštuje njegovo identiteto ter ga s tem spodbuja na skupno pot, ki je zgrajena v prijateljstvu in vodi k svetlobi.«

Papež Frančišek se je vsem zbranim zahvalil za prizadevanje v prepričanju, da lahko živimo v sožitju in miru ter se zavedamo potrebe po bolj bratskem svetu. »Upam, da bodo naše skupnosti vedno bolj odprte za medverski dialog in bodo simbol mirnega sobivanja, ki je značilno za Indonezijo,« je še dejal in zagotovil molitev, naj »Bog, Stvarnik vseh, blagoslovi vse, ki bodo šli skozi predor v duhu prijateljstva, sloge in bratstva«.