Program papeževega apostolskega potovanja v Indonezijo, Papuo

Papež Frančišek se od 2. do 13. septembra mudi na apostolskem potovanju v Indoneziji, Papui Novi Gvineji, Vzhodnem Timorju in Singapurju.

Program

Ponedeljek, 2. september 2024

RIM

16.40 Odhod z avtomobilom iz Doma sv. Marte.

17.15 Odhod letala z mednarodnega rimskega letališča Fiumicino za Džakarto.

INDONEZIJA

Torek, 3. september 2024

DŽAKARTA

11.30 (6.30) Prihod na mednarodno džakartsko letališče Soekarno-Hatta

11.30 (6.30) Uraden sprejem.

Logotip in geslo apostolskega potovanja v Indonezijo (3.–6. september 2024)

Glavni element logotipa je podoba papeža Frančiška, ki blagoslavlja pred emblemom zlatega Garude, svetega orla, upodobljenega na način, ki spominja na tradicionalno indonezijsko tkanino batik, z zemljevidom Indonezije, za katero je značilna velika raznolikost etničnih in socialnih skupin, jezikov, kultur in verskih prepričanj. Na desni strani so pod imenom in grbom svetega očeta indonezijska zastava, ime države, datum potovanja in nazadnje geslo papeževega obiska: Vera. Bratstvo. Sočutje.

Sreda, 4. september 2024

DŽAKARTA

9.30 (4.30) Sprejemna slovesnost na prostoru pred predsedniško palačo Istana Merdeka.

10.00 (5.00) Vljudnostni obisk pri predsedniku republike v predsedniški palači Istana Merdeka.

10.35 (5.35) Srečanje s predstavniki oblasti, civilno družbo in diplomatskim zborom v dvorani predsedniške palače Istana Merdeka. Govor papeža Frančiška.

11.30 (6.30) Zasebno srečanje s člani Družbe Jezusove v apostolski nunciaturi.

16.30 (11.30) Srečanje s škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami, semeniščniki in kateheti v katedrali Naše vnebovzete Gospe. Govor papeža Frančiška.

17.35 (12.35) Srečanje z mladimi Scholas Occurrentes v Domu mladosti Grha Pemuda.

Četrtek, 5. september 2024

DŽAKARTA

9.00 (4.00) Medversko srečanje v mošeji Istiqlal. Govor papeža Frančiška.

10.15 (5.15) Srečanje z oskrbovanci različnih karitativnih resničnosti na Sedežu indonezijske škofovske konference.

17.00 (12.00) Sveta maša na stadionu Gelora Bung Karno. Homilija papeža Frančiška.

Petek, 5. september 2024

DŽAKARTA – PORT MORESBY

09.15 (4.15) Poslovilna slovesnost na mednarodnem džakartskem letališču Soekarno-Hatta.

9.45 (4.45) Odhod letala z džakartskega mednarodnega letališča Soekarno-Hatta za Port Moresby.



PAPUA NOVA GVINEJA

18.50 (10.50) Prihod letala na mednarodno letališče Port Moresby »Jacksons«.

18.50 (10.50) Sprejemna slovesnost.

Logotip in geslo apostolskega potovanja v Papuo Novo Gvinejo (6.–9. september 2024)

Za logotip so značilni trije elementi: v sredini je upodobljen križ v barvah, ki spominjajo na sončne vzhode in zahode Papue Nove Gvineje, in predstavlja edino žrtev, ki odpira vrata v nebesa. Na križu je narisana rajska ptica, simbolni element države, v kateri so barve državne zastave. Na levi strani križa je navpično napisano geslo apostolskega potovanja: Moliti. Vzeto je iz vprašanja učencev Jezusu: »Gospod, nauči nas moliti« (Lk 11,1), s katerim papuanski kristjani izražajo željo, da bi se pod vodstvom svetega očeta naučili moliti.