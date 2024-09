Papeževa bližina prebivalcem Vietnama, ki trpijo zaradi poplav. (AFP or licensors)

PAPEŽ

Papeževa bližina prebivalcem Vietnama in Mjanmara, ki trpijo zaradi poplav

Papež Frančišek je po molitvi in blagoslovu na 24. nedeljo med letom izrazil »svojo bližino prebivalcem Vietnama in Mjanmara, ki trpijo zaradi poplav, ki jih je povzročil silovit tajfun. Molim za pokojne, za ranjene in razseljene. Naj Bog podpira tiste, ki so izgubili svoje ljubljene in svoje domove, in blagoslovi tiste, ki pomagajo.