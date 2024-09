Papežev molitveni namen za oktober 2024: Za soudeležbo pri poslanstvu

V mesecu oktobru 2024 molimo po papeževem namenu, da bo Cerkev na vsak način nadaljevala s podpiranjem sloga sinodalnega življenja, v znamenju soodgovornosti, s spodbujanjem soudeležbe, občestva in poslanstva razdeljenega med duhovniki, redovniki in laiki.

Papež Frančišek

Vsi mi kristjani smo odgovorni za poslanstvo Cerkve. Vsi duhovniki. Vsi.

---

Papežev molitveni namen

Za soudeležbo pri poslanstvu

---

Mi duhovniki nismo šefi laikom, ampak njihovi pastirji. Jezus nas je poklical, ene in druge, ne kot ene nad drugimi, ne kot ene na eni strani in druge na drugi strani temveč, da bi se dopolnjevali. Skupnost smo. Zato moramo hoditi skupaj tako, da hodimo po poti sinodalnosti.

Seveda, vi me boste lahko vprašali: kaj lahko storim jaz, ki sem voznik avtobusa? Jaz kmetica? Ali jaz ribič? Vsi moramo storiti to, da pričujemo s svojim življenjem. In da smo soudeleženi pri odgovornosti poslanstva Cerkve. Laiki, krščeni so v Cerkvi v svojem domu in zato morajo začeti skrbeti zanj. Isto velja za nas duhovnike in posvečene osebe. Vsakdo naj prispeva to, kar najbolje zna. V poslanstvu smo soodgovorni, deležni smo in živimo občestvo Cerkve.

Molimo, da bo Cerkev na vsak način nadaljevala s podpiranjem sloga sinodalnega življenja, v znamenju soodgovornosti, s spodbujanjem soudeležbe, občestva in poslanstva razdeljenega med duhovniki, redovniki in laiki.