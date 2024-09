Papež: Znanstveni in tehnološki napredek mora upoštevati etično razsežnost

V Vatikanu od 23. do 25. september 2024 poteka plenarno zasedanje Papeške akademije znanosti. Sveti oče izpostavlja, da je miren prispevek Akademije k razvoju znanja, ki služi človeški družini, zelo pomemben za svetovni mir. Neizogibno je upoštevati etično razsežnost vsakega znanstvenega in tehnološkega napredka. Tema zasedanja je »Znanost za trajnostnost in blaginjo v antropocenu – priložnosti, izzivi in umetna inteligenca«.

Vatican News

»Vaše raziskave in kompetence so zelo pomembne v kompleksnem svetu, v katerem živimo,« izpostavi papež Frančišek na začetku govora, ki je bil izročen udeležencem plenarnega zasedanja, ter izrazi zahvalo predsedniku akademije Joachimu von Braunu, kanclerju kardinalu Petru Turksonu in akademikom, da so za predmet proučevanja in razprave letošnjega plenarnega zasedanja izbrali temi antropocen in umetna inteligenca.

Antropocen, vpliv človeka na naravo

»Vsi smo vse bolj zaskrbljeni zaradi velikega vpliva človeštva na naravo in ekosisteme.« Paul Crutzen, ki je bil tudi član Papeške akademije znanosti, je pri opisovanju tega vpliva na stvarstvo to geološko dobo označil z izrazom antropocen. »Nekateri člani vaše akademije so bili med prvimi, ki so ugotovili vse večji vpliv človekovih dejavnosti na stvarstvo ter preučili tveganja in težave, povezane s tem. Antropocen dejansko razkriva vse bolj dramatične posledice za naravo in ljudi, zlasti pri podnebni krizi in izgubi biotske raznovrstnosti.«

Položaj marginaliziranih in revnih ljudi

Sveti oče izrazi hvaležnost, da se Papeška akademija znanosti »še naprej posveča takšnim vprašanjem, zlasti glede njihovih posledic za revne in marginalizirane«. »Znanost v svojem prizadevanju za znanje in razumevanje fizičnega sveta ne sme nikoli pozabiti na pomen uporabe tega znanja za služenje in spodbujanje dostojanstva oseb in človeštva kot celote.«

»Medtem ko se svet sooča z resnimi družbenimi, političnimi in okoljskimi izzivi, jasno vidimo, da je nujno potreben širši kontekst, v katerem se vključujoča javna razprava ne opira le na različne znanstvene discipline, temveč tudi na sodelovanje vseh družbenih komponent,« meni sveti oče in z naklonjenostjo izpostavi prizadevanje Akademije, da na svojih različnih konferencah namenja pozornost marginaliziranim in revnim ljudem, tako da v svoje pogovore vključuje domorodna ljudstva in njihovo modrost.

Vloga umetne inteligence

V nadaljevanju se papež Frančišek osredotoči na vprašanje umetne inteligence. Plenarno zasedanje namreč obravnava tudi »novo nastajajoča znanja in inovacije ter s tem povezane priložnosti za znanost in zdravje planeta«. Sveti oče ima v mislih predvsem izzive, ki jih prinaša napredek na področju umetne inteligence.

»Takšen razvoj je lahko koristen za človeštvo, na primer s spodbujanjem inovacij na področju medicine in zdravstvenega varstva, pa tudi s pomočjo pri varovanju naravnega okolja in omogočanjem trajnostne rabe virov v luči podnebnih sprememb. Vendar ima lahko, kot vidimo, tudi resne negativne posledice za prebivalstvo, zlasti za otroke in ranljive odrasle. Poleg tega je treba prepoznati in preprečiti tveganja manipulativne uporabe umetne inteligence za oblikovanje javnega mnenja, vplivanje na odločitve potrošnikov in poseganje v volilne procese.«

Človeška in etična razsežnost znanstvenega in tehnološkega napredka

Ti izzivi nas opozarjajo na nespremenljivo človeško in etično razsežnost vsakega znanstvenega in tehnološkega napredka. Zato papež ponovno poudari prepričanje Cerkve, da »dostojanstvo, ki je lastno vsakemu človeku, in bratstvo, ki nas povezuje kot člane ene same človeške družine, morata biti temelj razvoja novih tehnologij [...] Tehnološkega razvoja, ki ne vodi k izboljšanju kakovosti življenja vsega človeštva, ampak nasprotno povečuje neenakosti in konflikte, nikoli ne moremo imeti za pravi napredek« (Poslanica svetega očeta Frančiška za 57. svetovni dan miru,1. januar 2024).

»V tem smislu je treba vplivu oblik umetne inteligence na posamezna ljudstva in mednarodno skupnost nameniti več pozornosti in ga preučiti. Veseli me, da si Papeška akademija znanosti prizadeva predlagati ustrezne norme za preprečevanje tveganj in spodbujanje koristi na tem zapletenem področju.«

Razvijanje znanja, ki služi človeštvu

Na koncu govora sveti oči zatrdi, da je »v času, ko se zdi, da prevladujejo krize, vojne in grožnje svetovni varnosti«, miren prispevek Akademije »k razvoju znanja v službi človeške družine še toliko pomembnejši za svetovni mir in mednarodno sodelovanje«.

»Zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje pri delu Akademije in vam želim vse dobro pri razpravah na sedanjem plenarnem zasedanju,« se še glasijo papeževe besede, ki vsem članom Akademije, njihovim družinam in vsem, ki so povezani z njihovim pomembnim delom, želi »obilen božji blagoslov« ter jih zaprosi, naj se ga spomnijo v svojih molitvah.