Papež sprejel udeležence generalnih kapitljev Kongregacije Svetih Src Jezusa in Marije ter Sester Božjega Zveličarja

Papež sprejel udeležence in udeleženke generalnih kapitljev Kongregacije Svetih Src Jezusa in Marije ter Sester Božjega Zveličarja. (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papež Frančišek je v četrtek, 19. septembra 2024, v vatikanski Apostolski palači sprejel udeležence generalnih kapitljev Kongregacije Svetih Src Jezusa in Marije ter Sester Božjega Zveličarja.

Vatican News

V nadaljevanju objavljamo govor, ki ga je papež namenil navzočim med avdienco:

Sveti oče: Koliko novink imate?

Redovnica: Pet.

Sveti oče: Od kod?

Redovnica: Z različnih koncev sveta: Kongo, Azija, Filipini, Šri Lanka, Kolumbija …

Sveti oče: In vi?

Redovnik: V Kongregaciji smo iz različnih držav. Prihajajo z otokov, iz Tonge, potem iz Demokratične Republike Kongo, nekaj iz Latinske Amerike.

Sveti oče: Daj no! Lepa delegacija ste!

Dragi bratje in sestre, vesel sem, da vas lahko sprejem, medtem ko obhajate svoja Generalna kapitlja.

Vse lepo pozdravljam, dragi redovniki in redovnice kapitularji Kongregacije Svetih Src Jezusa in Marije, in vas spominjam, da obhajanje nekega generalnega kapitlja ne ustreza človeški logiki ali neki institucionalni potrebi, ampak zahtevi slediti Jezusu v hoji za Kristusom. Ta hoja za vedno vključuje pozorno poslušanje tega, kar nam Sveti Duh svetuje vsak dan, da bi zvesto živeli identiteto in poslanstvo, ki sta lastna Kongregaciji.

Kot učenci ste poklicani, da prisluhnete Jezusovemu glasu, da bi poglobili kontemplacijo in bili sposobni živeti in oznanjati ljubezen učlovečenega Boga v njem, na poseben način preko služenja najbolj potrebnim, pa tudi preko evharistične in zadostilne molitve, in tudi vi ste v tej liniji.

Le če boste zvesto in poslušno sledili Kristusu, bodo vaše strukture, kakor tudi razširjanje duhovne in zgodovinske dediščine Kongregacije lahko uživali prenovljeno pomlad, da bo vaša karizma zasijala v tem trenutku zgodovine človeštva. Karizma je slog, ki ga ima neka kongregacija, evangeljski slog, ker je evangelij neizčrpen, zato daje možnost vsem slogom. Naj vas Sveti Srci Jezusa in Marije spodbudita, da boste odkrivali vedno nove oblike pričevanja pred brati in sodelovanja pri Božjem delu.

Vabim vas torej, da pozorno prisluhnete Božji volji, kar ni lahko! In da v hoji za Kristusom naredite odločne korake, kar ni zgolj učenje nekega nauka, ampak da ustvarimo tudi svoj življenjski slog. Zagotavljam vam svojo bližino in svojo molitev, da bi se mogli prenoviti z razločevanjem, ki ga navdihujejo in podpirajo evangeljske vrednote, in da bi se v vaših srcih okrepila želja po tem, da bi živeli združeni z Jezusom in ostali zvesti ustanovni karizmi.

Svoj pozdrav namenjam tudi vam, Sestre Božjega Zveličarja, ki obhajate Generalni kapitelj z zahtevno temo: »Hodimo skupaj, ponovno vžgimo med seboj dar Duha za oznanjevanje evangelija in razvnemanje vseh ljudi.« Štiri stvari: hoditi skupaj – ne proti -, ponovno vžgati dar Duha med nami, oznanjati evangelij in razvneti vse ljudi. To se sklicuje na temelj vaše karizme: goreča molitev, ki jo je Jezus med zadnjo večerjo naslovil na Očeta za zveličanje vseh ljudi: »Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa« (Jn 17,3).

In prav tam, v dvorani zadnje večerje, vas vabim, da se dolgo zadržite v molitvi, predvsem v teh dnevih kapitlja. Tam se namreč napaja ogenj Duha, in od tam se gre v njegovi ljubezni razplamtevat ves svet, s služenjem potrebnim in vračanjem upanja obupanim (prim. Bula Spes non confundit, 3). To dediščino sta vam zapustila blaženi Frančišek Marija od Križa in blažena Marija Angelska, ki sta želela, da ste »vesoljna misijonarska kongregacija«.

Tega nas uči Marija, »Zvezda severnica« misijonov, ki v evangeliju malo govori, veliko posluša in ohranja v srcu. Te drže so veljavne tudi za nas: govoriti malo – soočiti se, odpreti se, vendar se ne izgubljati v nekoristnem klepetu (klepetanje je kuga!) -, veliko poslušati – v molitvi, v molku, v pozornosti do drugih. Včasih ne znamo poslušati: drugi govori in sredi govora odgovarjamo. Ne, poslušaj celoto, do konca. Poslušaj tudi Gospoda! Poslušati in ohranjati v srcu, da bi bili apostoli upanja v današnjem svetu, ki ga zelo potrebuje. V zvezi s tem bi rad končal z omembo neke Marijine značilnosti: ona nikoli ne pokaže same sebe – to je zanimivo – ampak vedno Jezusa (prim. Catechesi, 4. januarja 2023). »Storite, kar vam bo rekel«. To je Marija, pokaže Jezusa, vedno, nikoli same sebe. »Glejte mene, ki sem brezmadežna …«, Marija tega nikoli ne reče, vedno pokaže Jezusa. Tega se moramo naučiti: drugim pokazati Jezusa, ne nas samih, saj je za vse, danes in vedno, naše upanje v Gospodu (prim. Heb 10,23).

Drage sestre, dragi bratje, zahvaljujem se vam za vaš obisk in kličem luč in moč Svetega Duha na vaše delo v teh dneh in za prihodnjo pot vaših skupnosti. Iz srca vas blagoslavljam. In prosim vas, molite zame. Vendar molite za, vas prosim, ne proti! Hvala.