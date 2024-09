Papež vernikom v Vaninu, da naj kot ljubeča Cerkev vedno bolj olepšujejo to srečno deželo

Papež Frančišek se je v nedeljo, 8. septembra 2024, med apostolskim potovanjem v Papui Novi Gvineji po sveti maši na stadionu Sir John Guise v Port Moresbyju, odpravil z letalom v tisoč kilometrov oddaljeni Vanino, kjer se je srečal z verniki te škofije na trgu pred katedralo Svetega križa. Po pričevanjih je zbrane nagovoril tudi sveti oče.

Papež Frančišek

Dragi bratje in sestre, lepo popoldne želim!

Škofu se zahvaljujem za besede, ki mi jih je namenil. Pozdravljam oblastnike, duhovnike, redovnike in redovnice, misijonarje, katehete, mlade, vernike – nekatere, ki so prišli od daleč – in vas, najdražji otroci! Hvala Maria Joseph, Steven, sestra Jaisha Joseph, David in Maria za to, kar ste podelili z nami. Vesel sem, da vas srečam v tej čudoviti deželi, mladi in misijonski!

Kot smo slišali, tukajšnji misijon od sredine 19. stoletja ni nikoli prenehal. Redovniki in redovnice, kateheti in laični misijonarji niso nehali oznanjati Božje Besede in nuditi pomoč svojim bratom, v pastorali, v vzgoji, v zdravstvu in na mnogih drugih področjih, ki se soočajo s številnimi težavami, biti orodje »miru in ljubezni« za vse, kot je dejala sestra Jaisha Joseph.

Tako cerkve, šole, bolnišnice in misijonska središča okoli nas pričujejo, da je Kristus prišel, da bi prinesel zveličanje vsem, da bi vsak lahko cvetel v vsej svoji lepoti za skupno dobro (prim. Apostolska spodbuda Evangelii gaudium, 182).

Vi tukaj ste »strokovnjaki« za lepoto, saj ste obdani z lepoto! Živite v veličastni deželi, bogati z najrazličnejšimi rastlinami in pticami, kjer se ostane brez besed ob barvah, zvokih in vonjavah ter ob veličastnem spektaklu narave, ki eksplodira od življenja in tako prikliče podobo raja!

Toda Gospod vam zaupa to bogastvo kot znamenje in orodje, da bi tudi vi živeli tako, združeni v sozvočju z Njim in s svojimi brati, spoštovali svoj skupni dom in varovali drug drugega (prim. Poslanica za obhajanje V. svetovnega dneva molitve za skrb stvarstva, 1. september 2019).

Ko se ozremo naokoli, vidimo, kako prijeten je prizor narave. Ko pa se vrnemo vase, ugotovimo, da obstaja še lepši prizor: tisto, kar raste v nas, kadar se imamo radi, kot sta pričevala David in Maria, ko sta pripovedovala o svoji zakonski poti v zakramentu zakona. In naše poslanstvo je prav to: z ljubeznijo do Boga in naših bratov povsod širiti lepoto Kristusovega evangelija (prim. Evangelii gaudium, 120)!

Slišali smo, da se nekateri od vas, da bi to naredili, soočajo z dolgimi potovanji, da bi dosegli tudi najbolj oddaljene skupnosti, včasih pa tudi tako, da se zapusti svoje domove, kot nam je povedal Steven. Delajo lepo stvar in pomembno je, da ne ostanejo sami, ampak da jih podpira vsa skupnost, da lahko mirno opravljajo svoj mandat, še posebej, ko morajo usklajevati potrebe poslanstva z obveznostmi v družini.

Vendar pa obstaja tudi drug način, kako jim lahko pomagamo, in to je, da vsak od nas širi misijonsko sporočilo tam, kjer živi (prim. 2. vatikanski koncil, dekret Ad Gentes, 23): doma, v šoli, v delovnem okolju, tako da povsod, v gozdovih, vaseh in mestih, lepota panoram ustreza lepoti skupnosti, v kateri se imamo radi, kot nas je učil Jezus, ko nam je rekel: »Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj« (Jn 13,35; prim. Mt 22,35-40).

Tako bomo vse bolj tvorili velik orkester – ki ga ima tako zelo rada Maria Joseph, naša violinistka–, ki bo s svojimi notami sposoben razrešiti rivalstvo, preseči delitve – osebne, družinske in plemenske –; pregnati strah, vraževerje in magijo iz ljudskih src; narediti konec destruktivnim obnašanjem, kot so nasilje, nezvestoba, izkoriščanje, uživanje alkohola in mamil. To so zla, ki zapirajo in onesrečujejo številne brate in sestre tudi tukaj.

Spomnimo se: ljubezen je močnejša od vsega tega in njena lepota lahko ozdravi svet, saj ima svoje korenine v Bogu (prim. Kateheza, 9. september 2020). Zato jo širimo in branimo, čeprav nas to lahko stane nekaj nesporazumov in nekaj nasprotovanja. O tem nam je z besedami in zgledom pričal blaženi Pietro To Rot, mož, oče, katehist in mučenec te dežele, ki je dal svoje življenje prav za obrambo edinosti družine pred tistim, ki jim je hotel spodkopati temelje.

Dragi prijatelji, mnogi turisti se po obisku vaše države vrnejo domov z besedami, da so videli »raj«. Na splošno se nanašajo na pokrajino in okoljske zanimivosti, v katerih so uživali. Vemo pa, da, kot smo rekli, največje bogastvo tukaj ni to. Obstaja drugo, lepše in bolj očarljivo, ki se nahaja v vaših srcih in se kaže v dejavni ljubezni, s katero se imate radi.

To je najbolj dragoceno darilo, ki ga lahko podelite in razkrijete vsem, zaradi česar bo Papua Nova Gvineja znana ne le po svoji raznolikosti flore in favne, po svojih očarljivih plažah in čistem morju, ampak tudi in predvsem po dobrih ljudeh, ki se jih tam sreča. In to govorim predvsem vam, otroci, z vašimi nalezljivimi nasmehi in vašim kipečim veseljem, ki seva na vse strani. Vi ste največja podoba lepote, ki jo lahko tisti, ki odhajajo od tod, odnesejo s seboj in ohranijo v svojih srcih!

Zato vas spodbujam, da s svojo prisotnostjo kot ljubeča Cerkev vedno bolj olepšujete to srečno deželo. Blagoslavljam vas in molim za vas. In priporočam vam: tudi vi molite zame. Hvala.