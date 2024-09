Papež ob uboju Juana Antonia Lopeza: Pridružujem se žalovanju te Cerkve in k obsodbi vseh oblik nasilja. (AFP or licensors)

PAPEŽ

Papež se pridružuje žalovanju Cerkve v Hondurasu ob umoru Juana Antonia Lópeza

Po molitvi in blagoslovu je sveti oče najprej dejal: »Z bolečino sem izvedel, da je bil Juan Antonio López, delegat Božje besede, koordinator socialne pastorale škofije Trujillo in ustanovni član pastorale celostne ekologije v Hondurasu, umorjen v Hondurasu. Pridružujem se žalovanju te Cerkve in k obsodbi vseh oblik nasilja. Blizu sem tistim, ki vidijo, da so njihove temeljne pravice poteptane, in tistim, ki se zavzemajo za skupno dobro kot odgovor na krik ubogih in zemlje.«