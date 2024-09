Papež obiskal ostarele in bolne v Singapurju: Molite za Cerkev in človeštvo

Papež Frančišek je v petek, 13. septembra 2024, obiskal Dom svete Terezije, 90 let staro negovalno in sprejemno ustanovo na obrobju mesta, da bi pozdravil delavce in goste, vključno z zaslužnim singapurskim nadškofom Nicholasom Chia Yeo Joom, nekaterimi starejšimi stoletniki ali trpečimi zaradi hudih bolezni. Papež je zagotovil svojo molitev in odpuščanje ter vse pozval k molitvi. »Hvala za vašo potrpežljivost«.

Salvatore Cernuzio

Papež Frančišek ni želel zapustiti Singapurja, preden ne bi pozdravil in objel bolne in ostarele, ki jim je zagotovil svojo molitev, svojo bližino, odpuščanje grehov in jih prosil, naj molijo za Cerkev in človeštvo, saj je »vaša molitev zelo pomembna«.

Kraj nege in sprejemanja

To so ljudje, ki gredo zdaj proti zatonu svojega življenja, a so, kot je papež večkrat ponovil v teh dneh 45. apostolskega potovanja, modrost, spomin, zaklad, ki ga je treba ceniti in zato zaslužijo spoštovanje in dostojanstvo in ne marginalizacije. V petek, 13. septembra, zjutraj je papež odšel v Dom sv. Terezije, dom za ostarele, ki so ga pred 90 leti ustanovile Male sestre ubogih na obrobju »levjega mesta« in ga sedaj vodi neprofitna agencija Catholic Welfare Services (CWS). Ta kraj nege in sprejemanja trenutno gosti 200 ljudi, stalnih prebivalcev, kot so stoletniki Goh, Vincent, Low Joo, Bertha in neustavljivi Khung Seok, star 105 let, ki je papeža sprejel s širokim nasmehom in zastavama Vatikana in Singapurja v rokah. Manj kot pol ure trajajoč obisk, pred medverskim srečanjem z mladimi v Catholic Junior Collegeu in odhodom v Rim, se je papež sprehodil po celotni ploščadi dvorišča, nad katerim so osem posteljne sobe z prepogljivimi posteljami, pregrajene z zavesami, zraven pa je vse potrebno za oskrbo različnih gostov.

Papežev objem

Gre za moške in ženske s senilno demenco, z motnjami v duševnem razvoju, Alzheimerjevo, Parkinsonovo boleznijo ali posledicami možganske kapi ali pa tiste, ki zaradi svoje visoke starosti kažejo znake šibkosti in ne morejo prejeti potrebne podpore svojih družin. Danes zjutraj so bili vsi razporejeni pred svojimi sobami, v invalidskih vozičkih, kjer je bila pritrjena plošča z njihovim imenom. Vrste in vrste brezzobih nasmehov, praznih pogledov, odprtih ali zaprtih ust, cevk v nosu, nagnjenih glav in bosih stopal ali nog v nenaravnih položajih. Papež Frančišek je videl vse, jih pozdravil in pozdravil tudi sanitarne delavce ob njih. Nato se je ustavil v kapeli sredi dvorišča, poleg zobozdravstvene klinike. Tam so ga čakali 86-letni singapurski zaslužni nadškof Nicholas Chia Yeo Joo, redovnica, frančiškan in trije duhovniki na invalidskih vozičkih.

Lep pozdrav misijonarju patru Antonu

Predvsem pater Anthony Hutjes, zdaj že upokojeni nemški misijonar Kongregacije presvetega srca Jezusovega in Marijinega, ki je že približno štirideset let v Singapurju, kjer je bil tudi župnik cerkve Najsvetejšega zakramenta. Oče Antony, ki je v Singapurju dobro znan kot avtor približno desetih knjig o veri, zakonu in družinskem življenju, je dal papežu paket s svojimi knjigami in rekel, da je vesel »lahko preživiva nekaj časa skupaj«. Papež Frančišek mu je stisnil roko in se zahvalil za darilo, potem ko mu je duhovnik povedal o miselnem delu telesa, pa se je pošalil: »In kako je s tvojo glavo?« »Dobro«.

»Moliti za Cerkev in človeštvo«

Od tu je papež šel do majhne cerkve Doma sv. Terezije. Direktor te strukture jo je označil kot »kraj upanja« in na hitro predstavil vsakodnevno delo za ostarele in bolne. Prosil je papeža Frančiška, naj »blagoslovi rezidenco«, z besedami: »Potrebni smo ga«.

Sveti oče je s prisotnimi podelil nekaj besed. Pojavile so se še nove vrste invalidskih vozičkov s starejšimi ljudmi, ki so prišli tudi iz drugih zavetišč, ki jih upravlja CWS, kot sta Dom svetega Jožefa in Dom Villa Francis in vzklikali »W Papa, W Papa«, kot tudi zaposleni Zunanjega doma, ki so bili nameščeni na stopnicah kapele ali na balkonih. »Vse, ki ste tukaj, pozdravljam in vas prosim, da molite zame, jaz molim za vas. Prosim vas tudi za molitev za Cerkev in za človeštvo. Vaša molitev je pred Bogom zelo pomembna,« je dejal papež Frančišek.

Gospodovo odpuščanje

»Bog z veseljem usliši vašo molitev. Najlepša hvala za vašo potrpežljivost in vaše molitve,« je dodal papež, preden je podelil svoj blagoslov. Ko je nazadnje pogledal skupino ljudi v svoji bližini, ki jim je ostalo malo časa za življenje, je želel dodati še en nenavaden odlomek: »Zdaj se s tem blagoslovom Gospod razodeva blizu vas. Gospod vedno vse odpušča in odpuščanje vsem vam razodevam v imenu Gospoda«. Srečanje se je zaključilo z molitvijo Zdravamarije, sprehodom papeža po osrednjem hodniku ob pozdravljanju navzočih in skupinskim fotografiranjem pred modrozeleno in oranžno fasado s kipom Marije, skupaj z delavci oz. gosti Doma svete Terezije. Papež Frančišek je podaril spominsko ploščo za »katoliško središče«, to je prostor, v katerem bodo preuredili Dom svete Terezije, ki se bo namesto tega preselil v večji oskrbovalni objekt, imenovan Vas svete Terezije. V »Katoliškem središču« bodo glavne organizacije singapurske nadškofije, konferenčni in rekreacijski center ter Dom za ostarele duhovnike.

Aplavz in skandiranja

Aplavz in ponovno vzklikanje je pospremilo odhod belega avtomobila proti ograjnim vratom. V ozadju se je slišal grmeči glas Vincenta, ki je v italijanščini z močnim angleškim naglasom zavpil: »Ciao, Ciao Papa, arrivederci«, kar je pri vseh zbudilo smeh in aplavz.