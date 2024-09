Papež novinarjem med letom: »To je moje najdaljše potovanje, hvala za družbo«

Na letalu proti Indoneziji, prvi etapi dolgega apostolskega potovanja od 2. do 13. septembra, je papež Frančišek pozdravil novinarje z vsega sveta, ki ga spremljajo na 45. mednarodnem potovanju njegovega papeževanja. Številna darila, vključno z reprodukcijo stele iz Kitajske iz 5. stoletja in dvema dariloma, povezanima z dramo migracije.

Salvatore Cernuzio

Papež Frančišek, pozdravljen z aplavzom, je včeraj, 2. septembra 2024, kmalu po vzletu letala družbe Ita Airways, ki ga je peljalo v Indonezijo na njegovo 45. apostolsko potovanje, želel opraviti običajni krog pozdravov med 80 novinarji vseh medijev z vsega sveta, ki ga spremljajo na temn potovanju. Med njimi je tudi nekaj dopisnikov iz držav, ki jih bo papež obiskal na dolgi poti od 2. do 13. septembra: poleg Indonezije še Papuo Novo Gvinejo, Vzhodni Timor in Singapur.

Po pozdravu posadke in članov spremstva se je papež napotil v zadnji del letala in prijel za mikrofon. »Hvala, ker ste prišli na to potovanje. Hvala za vašo družbo, mislim, da je to najdaljše potovanje, ki sem ga doslej opravil«, so bile njegove besede pred novinarji in snemalci, ki so se mu v trenutku, ko je sveti oče šel pozdravit enega za drugim na njihovih sedežih, osebno zahvaljevali in mu dajali pisma in darila. Med temi je darilo, ki ga je s Kitajske prinesla novinarka Stefania Falasca, ki je dostavila reprodukcijo stele iz Xiana iz leta 635. Gre za starodavno pričevanje oznanjevanja evangelija v tej veliki azijski državi, ki ga je opravil neki misijonar. Aluoben, njegovo ime, kot beremo v besedilu, je prišel iz Perzije, da bi širil dobro novico na kitajskih tleh. »Iz Qina«, se glasi še en odlomek besedila na steli: kitajski izraz, ki označuje skupnost sirske Cerkve, ki se je v tem stoletju stalno ustalila na Kitajskem. Papež je vzel darilo in si ga približal, kar je bil znak vedno znova potrjene naklonjenosti Kitajski.

Čustvena gesta papeža Frančiška je bila namenjena tudi za dve drugi darili novinarjev v zvezi s tragedijo migrantov. Eno je prinesel Clément Melki, dopisnik francoske agencije AFP, poslan za petnajst dni, da spremlja delo nevladne organizacije Mediterranea Saving Humans na ladji Mar Jonio. Papežu je podaril baklo, eno tistih, s katerimi številni begunci na odprtem morju najdejo pot domov ali pa jih prestrežejo med brodolomi. »To mi je pri srcu«, je dejal Frančišek, ki je bil vedno pozoren na dramo migracij.

Novinarka španskega radia Cope, Eva Fernández, znana po svojih vedno izvirnih darilih papežu med poleti, je postala glasnica družine Matea, 11-letnega dečka iz majhne vasice blizu Toleda, Mocejón. Mateo je bil ubit lani 18. avgusta med nogometno tekmo s prijatelji. Morilec naj bi bil mladenič iz istega mesta z duševnimi motnjami.

Zgodba pa je v državi sprožila veliko razburjenja, potem ko so nekateri politični predstavniki po nekaj urah obtožili nekaj migrantov, ki so jih sprejeli v bližnjem hotelu v Mocejonu, za umor. Družina žrtve je vedno zanikala to različico, vendar to ni ustavilo polemike o politiki sprejemanja. Eva Fernández je dala mladeničevo rdečo nogometno majico s številko 11 papežu, ki je poslušal zgodbo, blagoslovil majico in vzel s seboj pismo, ki mu ga je poslala Mateova mati. Od tukaj še en aplavz in zahvala novinarjem, ki ga bodo spremljali v temeljnih etapah tega približno 33 tisoč km dolgega romanja med Azijo in Oceanijo.