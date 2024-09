Papež mladim v Singapurju: Bodite pogumni, izstopite iz območja udobja

Zadnji dogodek papeževega apostolskega potovanja v Azijo in Oceanijo je bilo srečanje z mladimi različnih veroizpovedi. Potekalo je na katoliškem kolidžu Catholic Junior College v Singapurju. Sveti oče je mlade spodbudil, naj si vedno prizadevajo za srečanja, so odprti za konstruktivno kritiko ter pogumni pri stopanju iz svojega območja udobja.

Francesca Sabatinelli – Vatikan

Srečanje z mladimi v Singapurju – potekalo je v petek, 13. septembra – je bilo medverske narave. Udeležili so se ga tudi predstavniki različnih verskih skupnosti. Svetega očeta so sprejeli z glasbo, petjem in plesom. Svoja življenjska pričevanja z vprašanji, namenjenimi papežu, so podelili trije mladi: rimokatoličanka Nicole, hinduist Raaj in mlada pripadnica sikhov Preet.

Raaj, Preet in Nicole so spregovorili o kritiziranju in izstopanju iz lastnega območja udobja, se spraševali, kako spodbujati medverski dialog med mladimi, kako premagati strah pred sodbo, kako izkoristiti priložnosti umetne inteligence in hkrati obvladovati tveganja, ki jih prinaša.

Konstruktivna kritika

Mladi so pogumni, ker gredo resnici naproti, ker hodijo, ker so ustvarjalni, vendar pa morajo paziti, da ne zapadejo v »salonsko kritiziranje«, je dejal sveti oče. Kritika mora biti konstruktivna, sicer, nasprotno, postane destruktivna in ne vodi na novo pot. Za kritiko je potreben pogum, tudi pogum, da dopustiš kritiko drugih, kar je po papeževih besedah »iskren dialog med mladimi«.

»Mladi morajo imeti pogum, da gradijo, da gredo naprej, da izstopijo iz udobnih območij. Mlad človek, ki se odloči, da bo vedno živel na udoben način, “se debeli”, vendar se ne debeli njegov trebuh, ampak misli. Zato mladim pravim: tvegajte, pojdite ven, ne bojte se. Strah je diktatorska drža, ki vas ohromi.«

Priznati svoje napake

Papež Frančišek je nadaljeval, da je pomembno zavedati se svojih napak. Normalno je, da se med hojo zmotimo, pomembno pa je, da se zavedamo storjenih napak. Boljše je torej, da se podamo na pot in hodimo ter naredimo napako, kot pa ne naredimo napake, ker smo ostali zaprti doma. »Mlad človek, ki ne tvega, ki se boji narediti napake, je star človek, razumete?«

Mediji naj ne zasužnjijo človeka

Sveti oče je spregovoril tudi o uporabi medijev ter se tako navezal na vprašanja mladih. Opozoril je na pretirano uporabo medijev med mladimi, kar jih lahko zasužnji. Po drugi strani, pa mlad človek, ki ne uporablja medije, postane zaprt vase. »Vsi mladi morajo uporabljati medije, vendar jih uporabljati tako, da jim bodo pomagali napredovati, in ne tako, da bodo iz njih naredili sužnje,« je poudaril.

Vsa verstva vodijo k Bogu

Naslednja tema, ki jo je sveti oče želel osvetliti, je bil medverski dialog, pri čemer je pohvalil prizadevanje mladih na tem področju. Kot je dodal, prerekanje o tem, katera vera je boljša ali slabša, ne vodi nikamor, kvečjemu v uničenje in prepire.

»Vsa verstva so pot, po kateri pridemo k Bogu. So kot različni jeziki, ki nam pomagajo priti do cilja. Bog je Bog za vse. In ker je Bog Bog za vse, smo vsi Božji otroci.« Bog je samo eden, mi pa hodimo, da bi prišli k Bogu. Nekdo je sikh, nekdo musliman, nekdo hinduist, nekdo kristjan – gre za različne poti.

»Za medverski dialog med mladimi je potreben pogum. Leta mladosti so leta poguma. Vendar pa ga lahko nekdo uporabi za stvari, ki mu niso v pomoč. Nekdo drug pa lahko uporabi ta pogum za napredovanje in dialog. Kar zelo pomaga je spoštovanje in dialog.«

Dialog proti medvrstniškemu nasilju

Dialog je torej povezan s spoštovanjem, pri čemer se je papež navezal na pojav medvrstniškega nasilja in ga ostro obsodil. Nasilje, naj bo verbalno ali fizično, ostaja agresija, ki se izvaja nad šibkejšimi. Kot primer je navedel ustrahovanje otrok s posebnimi potrebami. Pri premagovanju medvrstniškega nasilja je po papeževih besedah pomemben tudi medverski dialog, ki prispeva k spoštovanju drugih.

Diktature prekinjajo dialog

Na koncu je sveti oče mlade v Singapurju spodbudil, naj »storijo vse, kar je mogoče, da bi ohranjali pogumno držo in spodbujali prostore, kamor bodo mladi lahko vstopali in gojili dialog«. »Vaš dialog je dialog, ki utira pot. In če boste odprti za dialog kot mladi, boste to tudi kot odrasli, kot državljani, kot politiki,« je dejal papež in opozoril, da vsaka diktatura najprej prekine dialog.

Vsem zbranim se je zahvalil za srečanje ter vsem mladim zaželel, da bi pogumno nadaljevali pot ter bili pripravljeni tudi tvegati. Ko bo minilo nekaj časa, bodo odrasli in postali tudi stari starši – takrat naj o teh stvareh učijo svoje vnuke, je spodbudil sveti oče, ki je vse zbrane zatem povabil k tihi molitvi drug za drugega. Zaprosil jih je še za molitev zase ter zagotovil, da bo tudi on molil zanje.