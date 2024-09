Papež mladim: Gradite svet, ki bo bolj sočuten, harmoničen in bratski

"Dragi mladi prijatelji, upam, da bosta vaša navzočnost v Rimu in naše današnje srečanje vir prenovljenega navdiha za vašo zavzetost, da bi »delali za razvoj miru, harmonije, pravičnosti, človekovih pravic in usmiljenja ter tako za širjenje Božjega kraljestva na tem svetu." (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papež Frančišek je v petek, 20. septembra 2024, v avdienco sprejel predstavnike Mednarodnega gibanja katoliških študentov Pax Romana z njihovimi družinami in prijatelji. Uvodoma je dejal, da ceni njihovo zavzetost za spodbujanje socialne pravičnosti in celostnega človeškega razvoja, ki ju navdihujeta katoliška vera in njena vizija sveta, ki je vedno bolj v skladu z načrtom ljubezni za človeško družino.

»V skladu z razmišljanji sinode o mladih leta 2018 sem mlade spodbudil, naj bodo na poseben način "protagonisti revolucije dejavne ljubezni in služenja" (Posinodalna apostolska spodbuda. Christus vivit, 174). Vaša navzočnost, vaša dejavnost – v akademskem okolju, na delovnem mestu ali na ulicah mest – sledi temu cilju, saj si prizadevate za gradnjo bolj sočutnega, harmoničnega in bratskega sveta. V mislih imam na primer vzgojno-izobraževalno delo v vaših centrih v Franciji, na Tajskem in v Keniji, ki temelji na pričevanju evangelija in družbenem nauku Cerkve. Vaše gibanje s krepitvijo čuta za globalno državljanstvo in spodbujanjem delovanja na lokalni ravni mlade pripravlja na poglobljeno razumevanje najbolj perečih družbenih vprašanj našega časa ter jih usposablja za spodbujanje učinkovitih sprememb v lastnih skupnostih in tako služi kot evangeljski kvas.

V teh dneh, ko nadaljujemo s sinodo o sinodalnosti, bi vas rad spodbudil, da se kot posamezniki in vsi skupaj vključite v sinodalno pot Cerkve, ki jo sestavljajo skupna hoja, poslušanje, sodelovanje in zavzetost za dialog, ki je odprt za razločevanje, ter da ste pozorni tudi na nežen glas Svetega Duha. Prav tako vas spodbujam, da sprejmete bližajoče se obhajanje svetega leta 2025 kot posebno priložnost za osebno prenovo in duhovno obogatitev v povezanosti s celotno Cerkvijo. Zgovoren simbol svetih vrat, skozi katera vstopajo verniki tukaj v Rimu, nas spominja, da smo vsi romarji, vsi na poti, skupaj poklicani h globlji povezanosti z Gospodom Jezusom in k razpoložljivosti za moč njegove milosti, ki preoblikuje naše življenje in svet, v katerem živimo.

Dragi mladi prijatelji, upam, da bosta vaša navzočnost v Rimu in naše današnje srečanje vir prenovljenega navdiha za vašo zavzetost, da bi »delali za razvoj miru, harmonije, pravičnosti, človekovih pravic in usmiljenja ter tako za širjenje Božjega kraljestva na tem svetu« (Christus vivit, 168). Ko vas vse zaupam priprošnji Marije, Kraljice miru, in blaženega Pier Giorgia Frassatija, za katerega upam, da ga bom v prihajajočem svetem letu prištel med svetnike, vas iz srca blagoslavljam in vas prosim, da molite zame. Hvala!«