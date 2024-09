Sveti oče mladim glasbenikom: Pojte upanje za sovrstnike, ki so ga izgubili

V ponedeljek, 23. septembra 2024, so s Tiskovnega urada Svetega sedeža sporočili, da ima papež Frančišek lažjo obliko gripe, zato so bile kot previdnostni ukrep pred apostolskim potovanjem« vse predvidene avdience odpovedane. Kljub temu pa sta bila skupinama, ki naj bi se srečali s svetim očetom, pripravljena govora izročena v branje.

Vatican News

Prvi je bil namenjen mladim, ki so sodelovali na Božičnem natečaju (Christmas Contest) v organizaciji Papeške fundacije Gravissimum Educationis, katerega namen je preko ustvarjalnosti na področju glasbe spodbujati vrednote življenja, ljubezni in miru.

Papež jih na začetku spomni, da »je Jezusovo rojstvo spremljala nebeška pesem: "Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji" (Lk 2,14) ter da je učlovečenje Jezusa Kristusa, ki svetu prinaša resnični mir »skozi stoletja navdihnilo številne umetnikov vseh jezikov in kultur, ki so v svetu začrtali poti bratstva«.

»S svojo izvirnostjo, zgodbami in glasovi ste del te velike poti. In vedno je ista Božja ljubezen, ki je postala človek v Jezusu Kristusu, ki govori vašim srcem,« poudari sveti oče ter nadaljuje: »V svoji mladosti, v želji, da bi izrazili svojo umetniško poklicanost, na svoji človeški in krščanski poti vsi na različne načine čutite privlačnost skrivnosti Ljubezni, ki se učloveči, in jo izražate s pesmijo in glasbo. In tako pojete tudi upanje za tiste svoje sovrstnike, ki so ga izgubili iz številnih razlogov: zaradi revščine, bolezni, vojne, prisilne migracije, težav v družini, šoli, s prijatelji. Morda se bo katerega od teh mladih dotaknilo vaše pričevanje! Da, potrebna je nadarjenost, ustvarjalnost mladih, ki jih ne ženejo maliki denarja in uspeha, ampak gorečnost za lepoto, za bratstvo, za Gospoda Jezusa, ki rešuje in daje smisel našemu življenju.«