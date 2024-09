Papež Fundaciji Frančiškova ekonomija: Bodite priče; ne bojte se; upajte, ne da bi se naveličali

Papež Frančišek je sprejel v avdienco v mali dvorani avle Pavla VI. delegacijo Fundacije The economy of Francesco (Frančiškova ekonomija). (Vatican Media)

V sredo, 26. septembra 2024, je papež Frančišek pred splošno avdienco na Trgu sv. Petra sprejel v avdienco v mali dvorani avle Pavla VI. delegacijo Fundacije The economy of Francesco (Frančiškova ekonomija). Objavljamo govor papeža Frančiška navzočim med avdienco.

Papež Frančišek

GOVOR SVETEGA OČETA

delegaciji »Frančiškove ekonomije«

25. septembra 2024

Dragi prijatelji, dobrodošli!

Vesel sem, ko sem zvedel, da ste z asiškim škofom in drugimi pobudniki, ki sem jih imenoval, ustanovili »Fundacijo The economy of Francesco«. Iz vaših idealov se je rodila ustanova. Pomembna je, ker bo služila podpiranju idealov; in vi boste ne samo njeni koristniki, ampak protagonisti, ki boste naloge, ki vam bodo zaupane, sprejeli z navdušenjem in čutom za razpoložljivost.

V teh petih letih ste ustvarili veliko stvari. Hvala vam, da ste moje povabilo k »ponovnemu oživljanju« ekonomije vzeli zares, in da ste sprejeli pojasnila, ki sem vam jih izročil ob vaših letnih sestankih. Umeščajo se v okvir družbenega nauka Cerkve in imajo navsezadnje svoje korenine v evangeliju. Med študijem ali med delovnimi izkušnjami ste lahko spoznali veliko učiteljev; sklicevanje na evangelij v iskrenem dialogu z vsemi pa vam zagotavlja izjemnega Učitelja, Jezusa, edinega, ki je lahko rekel: »Jaz sem pot, resnica in življenje« (Jn 14,6).

Za vas se sedaj začenja nova faza. Ta vaša lepa resničnost mora rasti, se okrepiti, doseči vedno več mladih in roditi značilne sadove evangelija in dobrega. Hvala vam za vse, kar delate in za vse, kar ste naredili, kar je preseglo pričakovanja. Želel sem se osredotočiti na vas, kajti mladi imajo še vse življenje pred seboj, so »živa« pot, in iz poti lahko zrastejo dobre stvari, če smo pozorni, da preprečimo slabe.

Svet ekonomije potrebuje spremembo. Ne boste ga spremenili samo tako, da boste postali ministri ali Nobelovi nagrajenci ali veliki ekonomisti – vse to so lepe stvari -; spremenili ga boste predvsem s tem, da ga boste ljubili v Božji luči, da boste vanj vnesli vrednote in moč dobrega z evangeljskim duhom Frančiška Asiškega. On je bil sin trgovca, poznal je odlike in pomanjkljivosti tega sveta! Ljubite ekonomijo, konkretno ljubite delavce, uboge, bodite naklonjeni razmeram, kjer je več trpljenja.

Zato sem hotel celotno gibanje Economy of Francesco postaviti na sv. Frančiška Asiškega, ki je s tem, da se je iz ljubezni do Jezusa in do ubogih preprosto odpovedal vsemu, dal tudi nov zagon razvoju ekonomije.

Danes bi vam rad zapustil tri besede: bodite priče, ne bojte se, upajte, ne da bi se naveličali. Bodite priče, ne bojte se, upajte, ne da bi se naveličali.

Bodite priče. Če hočete, da se bodo drugi mladi približali ekonomiji z vašimi ideali, s tistimi, ki smo jih mi in vi podpisali v Asiškem sporazumu 24. septembra 2022, jih bo pritegnilo pričevanje vašega življenja. Bodite dosledni – doslednost ni v modi – v svojih odločitvah. Naj vas cenijo zaradi vaših projektov in njihovih izvedb. Pa ne zato, da bi postali številni in močni, ampak da bi mnogim posredovali to, kar ste prejeli, oziroma »veselo novico«, ki lahko ob navdihovanju pri evangeliju tudi ekonomijo spremeni na bolje.

Drugič: ne bojte se. Tudi vam ponavljam, kar sem povedal mladim na Svetovnem dnevu mladih v Lizboni: »Ne bodite upravitelji strahov, ampak podjetniki sanj.« Nadaljujte s sanjami. Dela je veliko, moramo tvegati nove besede: kristjani so to vedno počeli, nikoli se niso bali novega. Vedo, da je Bog Gospod zgodovine.

Boli me, ko vidim tiste kristjane, ki se skrivajo v zakristijah, ker se bojijo sveta. Ti niso kristjani; so »upokojeni poraženci«, niso kristjani. Vedo, da je Bog Gospod zgodovine in gredo tako naprej.

Tretja beseda: upajte, ne da bi se naveličali. Vem, da ni lahko predlagati novo ekonomijo na prizorišču novih in starih vojn, medtem ko cveti industrija orožja in jemlje sredstva revnim. Ali veste, da v nekaterih državah največ prihodkov prinašajo naložbe v tovarne orožja? Zaslužek za ubijanje. V teh primerih je ogrožena demokracija, naraščajo populizmi in neenakost, planet pa je vedno bolj ranjen. Ni lahko, celo zelo težko je. Morda imate včasih vtis, da se »borite proti mlinom na veter«. Takrat se spomnimo, kar je Jezus rekel učencem: »Ne bojte se.« On vam bo pomagal, in Cerkev vas ne bo pustila samih.

Dikasterij v službi celostnega človeškega razvoja – tukaj je Smerilli, ki ima vse v rokah – vam bo še naprej stal ob strani in vam odpiral – kolikor bo mogoče – vrata sodelovanja s posebnimi Cerkvami, raztresenimi po vsem svetu. To vam bo pomagalo vzpostaviti stike in sinergije s številnimi resničnostmi in mrežami oseb, ki delijo vaše ideale. Dikasterij bo spremljal tudi dejavnosti Fundacije, katere ustanovni akt sem prejel. To bo ustanova, v kateri boste lahko dali življenje in konkretnost sanjam o spremembi sedanje ekonomije in dali dušo jutrišnji ekonomiji. Sredi vas se bo lahko rodil nov način sodelovanja in poslovanja, ki ne proizvaja odpadkov, ampak materialno in duhovno blaginjo.

Pogum, dragi prijatelji! Pogum! Če boste zvesti svojemu poklicu, se bo vaše življenje razcvetelo, imeli boste čudovito zgodovino, ki jih boste pripovedovali svojim vnukom. Vidim, da je tam nekaj otrok. To je lepo v kulturi, kjer ima prednost imeti pse ali mačke, kakor pa otroke. Italijo moramo malo pretepsti. Je vredno, verjemite mi: vredno je porabiti svoje življenja za spreminjanje sveta na bolje. Naprej! Z vami sem, spremljam vas in vas blagoslavljam. In tudi vi, prosim vas, molite zame. Hvala.