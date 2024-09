Po izraženi bližini prebivalcem Vietnama in Mjanmara, ki trpijo zaradi poplav, ki jih je povzročil silovit tajfun in aplavzu za novega mehiškega blaženega Moisésa Lira Serafína je papež Frančišek dejal, naj ne pozabimo na vojne, ki so okrvavile svet.

Papež Frančišek

In ne pozabimo na vojne, ki so okrvavile svet. Mislim na izmučeno Ukrajino, na Mjanmar, mislim na Bližnji vzhod. Koliko nedolžnih žrtev. Mislim na matere, ki so izgubile otroke v vojni. Koliko mladih življenj je ugasnilo. Mislim na Hersha Goldberg-Polina, ki so ga septembra našli mrtvega, skupaj s petimi drugimi talci v Gazi. Novembra lani sem spoznal mamo Rachel, ki me je presenetila s svojo človečnostjo. Prav zdaj jo želim spremljati. Molim za žrtve in sem še naprej blizu vsem družinam talcev. Končajte konflikt v Palestini in Izraelu! Naj se nasilje ustavi! Naj se sovraštvo ustavi! Naj se talci izpustijo, pogajanja nadaljujejo in najdejo mirovne rešitve!