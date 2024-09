PAPEŽ

Papež Frančišek blizu žrtvam poplav v Evropi

Ob koncu splošne avdience, 18. septembra 2024, je sveti oče spomnil na posledice obilnega deževja, s katerimi se spoprijemajo v srednji in jugovzhodni Evropi. Poplave, ki so prizadele predvsem dele Avstrije, Češke, Madžarske, Poljske, Romunije in Slovaške, so terjale žrtve in povzročile materialno škodo, veliko ljudi tudi pogrešajo.

Papež je vsem zagotovil molitev: »Vsem zagotavljam svojo bližino in molim zlasti za tiste, ki so izgubili življenje, in za njihove družine. Zahvaljujem se lokalnim katoliškim skupnostim in drugim prostovoljnim organizacijam za pomoč, ki jo nudijo, in jih pri tem spodbujam.«