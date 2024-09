Papež: Bog je tudi v naše roke položil svoje sanje o svetu. To je bratstvo med vsemi ljudstvi

Mednarodno srečanje za mir, ki je potekalo v Parizu od 22. do 24. septembra, v organizaciji Skupnosti sv. Egidija. (Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.)

Papež Frančišek je poslal svoje sporočilo za molitveni sklep Mednarodnega srečanja za mir, ki je potekal v Parizu od 22. do 24. septembra, v organizaciji Skupnosti sv. Egidija. Molitveni sklep je potekal pred pariško katedralo Notre Dame, od koder se je slišal poziv »Še naprej bomo graditelji miru, neumorni v našem prizadevanju za spravo in bratstvo«.

Papež Frančišek

Sporočilo papeža Frančiška

Dragi bratje in sestre, zelo sem vesel, da lahko pozdravim vas, predstavnike krščanskih Cerkva in skupnosti, velikih svetovnih verstev in prisotne oblasti. Zahvaljujem se Skupnosti sv. Egidija, ki z zavzetostjo in smelo ustvarjalnostjo še naprej ohranja Duha Assisija. Osemintrideset let je minilo od daljnega leta 1986, ko smo obhajali prvo molitveno srečanje za mir. Od takrat je veliko dogodkov zaznamovalo zgodovino sveta: padec berlinskega zidu, začetek tretjega tisočletja, rast fundamentalizmov in številni konflikti, ki so prizadeli planet skupaj z neverjetnimi izzivi podnebnih sprememb, prihod nastajajočih in konvergentnih tehnologij in pandemij, ki so prizadele človeštvo. Smo sredi »spremembe dobe«, katere obetov še ne poznamo.

Kljub temu pa vi, predstavniki velikih svetovnih verstev ter možje in žene dobre volje, vsako leto romate v različna mesta Evrope in sveta, da bi tega duha ohranjali živega. Vsi vi aktualizirate besede, ki jih je moj predhodnik, sv. Janez Pavel II. na koncu tistega nepozabnega dne izgovoril na Asiški ravnini: »Nikdar v zgodovini človeštva ni bila notranja povezava med pristno versko držo in veliko dobrino miru tako očitna … skupaj smo napolnili svoje oči z vizijami miru: sproščajo energije za nov jezik miru, za nova dejanja miru, dejanja, ki bodo zdrobila usodne verige delitev, ki smo jih podedovali od zgodovine, ali so jih povzročile sodobne ideologije. Mir čaka na svoje tvorce …«[1] Duh Assisija je blagoslov za svet, za naš svet, ki ga tudi danes trga preveč vojn, preveč nasilja. Ta »duh« mora še močneje zapihati v jadra dialoga in prijateljstva med narodi.

Letos ste v Parizu: nocoj ste zbrani pred katedralo, ki bo po dramatičnem požaru kmalu odprla svoja vrata za molitev. Moramo moliti za mir. Nevarnost, da se številni spopadi nevarno razširijo, namesto da bi prenehali, je več kot stvarna. Sprejemam vaš krik in krik tolikih ki jih je prizadela vojna, in ga namenjam odgovornim v politiki: »Ustavite vojno! Ustavite vojne!« Svet že uničujemo! Ustavimo se, dokler imamo čas!

Naj to srečanje spodbudi vse vernike, da ponovno odkrijejo poklicanost za rast bratstva med narodi. V preteklosti so bila verstva prevečkrat uporabljena za podžiganje spopadov in vojn. Nevarnost, ki preti še danes.

Vsem ponovno predlagam prepričanje, ki me je povezalo z velikim imamom Ahmadom Al-Tayybom: »Verstva nikoli ne hujskajo k vojni in ne spodbujajo čustev sovraštva, mržnje, skrajnosti, niti ne vabijo k nasilju ali k prelivanju krvi. Te nesreče so sad odklona od verskih naukov, so sad politične zlorabe verstev, pa tudi tolmačenj skupin vernikov, ki so zlorabili – v nekaterih fazah zgodovine – vpliv verskih čustev na srca ljudi.«[2] Od verstev moramo oddaljiti skušnjavo, da bi postala orodje za podpihovanje nacionalizmov, etnicizmov in populizmov. Vojne se zaostrujejo. Gorje tistim, ki skušajo potegniti Boga k sodelovanju v vojnah!

Nujna naloga verstev je pospeševati vizije miru, kakor kažete te dni v Parizu. Možje in žene različnih kultur in ver ste izkusili moč in lepoto svetovnega bratstva. To je vizija, ki jo potrebuje svet danes. Spodbujam vas, da nadaljujete: bodite tvorci miru. Če toliki nadaljujejo z vojno, lahko vsi delamo za mir. V Okrožnici Fratelli tutti sem spodbudil vernike, naj ponujajo svoj »dragocen prispevek h gradnji bratstva in obrambi pravice v družbi. Dialog med ljudmi različnih religij ne govori le o diplomaciji, vljudnosti ali strpnosti. Kot so učili indijski škofje, je 'cilj dialoga vzpostaviti prijateljstvo, mir, harmonijo in podeliti si moralne in duhovne vrednote ter izkušnje v duhu resnice in ljubezni'.«[3]

Ugledni predstavniki krščanskih Cerkva in skupnosti ter velikih svetovnih verstev, možje in žene dobre volje, ki sodelujete na tem srečanju: še bolj kot v preteklosti je velika naloga miru zaupanja tudi vašim rokam. Od nas se zahteva modrost, smelost, velikodušnost in odločnost. Bog je tudi v naše roke položil svoje sanje o svetu: to je bratstvo med vsemi ljudstvi.

V svojih Okrožnicah Laudato sì in Fratelli tutti sem si prestavljal prihodnost našega sveta: en sam dom (naš planet) in ena sama družina (družina vseh ljudstev). Nam vsem je Bog zaupal odgovornost, da opozarjamo in spodbujamo ljudstva k bratstvu in miru.

Rim, Sv. Janez v Lateranu, 17. septembra 2024

FRANČIŠEK

