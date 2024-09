Molitev luksemburškega nadškofa kard. Hollericha za začetek marijanskega jubileja

Pred sklepom srečanja papeža Frančiška s katoliško skupnostjo v luksemburški katedrali Notre-Dame je luksemburški nadškof kardinal Jean-Claude Hollerich zmolil molitev za začetek marijanskega jubileja.

Molitev za začetek marijanskega jubileja

Sveta Marija, Božja Mati,

Mati usmiljenja in dobrote,

poglej na svoje otroke, ki se zatekajo pod plašč tvojega varstva in tvoje materinske skrbi.

Poznaš jih in oni ne nehajo izbirati Tebe za svojo Mater in zavetnico.

V teku stoletij si se razodevala tistim, ki so te v noči svoje zgodovine in v svojih stiskah življenja prosili kot pribežališče in Mater.

Pred teboj smo na pragu četrtega stoletja Tvojega češčenja kot Tolažnice žalostnih v tem ljudstvu, ki Te ljubi.

Naj bo jubilej, ki ga danes odpiram, za vernike priložnost za iskreno spreobrnjenje k Tvojemu Sinu Jezusu Kristusu.

Naj obnovijo zaveze svojega krsta, da bodo postajali vedno bolj misijonarski učenci, pripravljeni pričevati za veselje evangelija.

Presveta Marija, Zavetnica mesta in države Luksemburga, Gospodova dekla, prosimo te:

Ko smo potolaženi po Tvoji priprošnji, oblikuj naša srca po Svojem srcu, da bomo stopili v službo naših bratov in sester ter tako slavili Tvojega Sina, Kristusa, našega Gospoda.

Amen.