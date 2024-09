Kava in rogljički z revnimi in begunci. Papež na zajtrku v župniji v Bruslju

Nenačrtovano se je papež Frančišek v soboto, 28. septembra 2024, pred srečanjem v baziliki Svetega Srca v Koekelbergu v Bruslju odpravil v cerkev Saint-Gilles v priljubljeni istoimenski soseski, kjer vsak dan ponujajo »jutranjo kavo« manj premožnim, tako tujcem kot Belgijcem. Kraj, ki poleg hrane ponuja molitev in poslušanje. Papež je prisluhnil nekaterim pričevanjem in prejel v dar craft pivo, ki ga delajo za financiranje karitativnih del.

Salvatore Cernuzio

Poseben zajtrk danes zjutraj za papeža Frančiška s skupino moških in žensk iz Afrike in Vzhodne Evrope ali iz samega Bruslja v župniji Saint-Gilles, sakralnem objektu iz sredine 19. stoletja, ki vsako jutro na mizah, pogrnjenih v središču ladje v romansko-gotskem slogu ponuja »jutranjo kavo« brezdomcem, beguncem, revežem v središču mesta.

Mikrokozmos v Bruslju

V eni od teh, Parvis de Saint-Gilles, je istoimenska župnija, kamor je okoli 9.15 nenačrtovano prišel papež Frančišek. »Mikrokozmos v splošni realnosti Bruslja«, jo je opredelil župnik Benjamin Kabongo OFM, ki je doma iz Demokratične republike Kongo, a je v Belgiji že 19 let. Predstavil je mesto, ki želi ponuditi ne le hrano in osvežitev, ampak tudi »dostojanstvo« tistim, ki potrkajo na njihova vrata. V Saint-Gillesu se pravzaprav uvaja v delo s proizvodnjo piva, Biche Saint-Gilles (steklenico je papež dobil kot darilo) in ponuja trenutke molitve in poslušanja. Predvsem pa poslušam »ljudi, ki so velikokrat prepuščeni sami sebi« je poudaril duhovnik.

Zgodbe o težavah in nevarnostih

Pravzaprav se je devet gostov za papeževo mizo to jutro želelo pogovarjati in govoriti drug o drugem, vzhičeno in tiho pred prihodom papeža Frančiška, ki je prispel z avtomobilom ob aplavzu majhne množice prebivalcev in župljanov za pregradami, ki so bili seznanjeni s to novico. Simon, Eugene, Cesar, Pablo in drugi, vključno z Miguelom in Krisom, prvim iz »ciganske družine, zelo ciganske«, ki je poročal o podrobnostih svojega nomadskega življenja. Drugi, ki prihaja iz Kameruna, je podelil s papežem, ki je sedel nasproti, zgodbo o svojem prehodu čez Sredozemlje do Lampeduse. Nevarno potovanje, med katerim se je – kot je dejal – opogumljal z molitvijo k Mariji. Papežu je zapel pesem Mariji, ki si jo je v trenutkih največjega strahu prepeval.

Za darilo v župniji pridelano pivo

Papež Frančišek je prisluhnil tem pripovedim in služenju, ki sta ga v župniji izvajala dva koordinatorja pomoči, Simon in Marie-Françoise. Slednja je izrekla stavek »usmiljenje kaže pot do upanja«, ki je papežu dal navdih za njegovo razmišljanje. »Hvala za povabilo na zajtrk! Lepo je začeti dan s prijatelji in takšno vzdušje lahko vdihavaš samo v Saint Gillesu,« je začel papež Frančišek. »Vesel sem, ko vidim, kako ljubezen nenehno spodbuja občestvo in ustvarjalnost vseh tukaj. Ustvarili ste celo La Biche de saint Gilles in zdi se, da je zelo dobro pivo! Popoldne vam povem ...«, je dodal in v roki držal upognjen paket z rumenim listkom: »Soyez beni si cher Pape François! (Bodi blagoslovljen, dragi papež Frančišek!)«.

Toplina dobrodelnosti

»Paziti drug na drugega z ljubeznijo pomaga vsem!« je dodal papež. Res je, veliko je težav, prihaja do zavračanja in nerazumevanja, a, je zagotovil, sta »veselje in moč, ki izhajata iz skupne ljubezni, večja od vsakršne težave in vsakič, ko dovolimo biti vključeni v dinamiko solidarnosti in medsebojne skrbi spoznamo, da prejmemo veliko več, kot damo.«

Papeževo darilo

Papež je župniji podaril kip svetega Lovrenca, diakona in mučenca prvih stoletij, »slavnega tudi po tem, da je svojim tožnikom, ki so želeli zaklade Cerkve, predstavil najbolj krhke člane krščanske skupnosti, ki ji je pripadal, tiste iz Rima: revne in najbolj pomoči potrebne«. Ni šlo za provokacijo, je pojasnil papež Frančišek, temveč za »čisto resnico. Cerkev ima svoje največje bogastvo v svojih najšibkejših členih, in če res hočemo spoznati in pokazati njeno lepoto, nam bo dobro delo, če se takole podarjamo drug drugemu, v svoji majhnosti, v svoji revščini, brez pretvarjanja in z veliko ljubeznijo«.