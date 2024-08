VIDEO Pri papežu Frančišku malavijski predsednik Lazarus McCarthy Chakwera

Papež Frančišek je v ponedeljek, 19. avgusta 2024, sprejel v avdienco predsednika Republike Malavi gospoda Lazarusa McCarthyja Chakwero. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška z malavijskim predsednikom, ki je trajal okoli 20 minut, je sledila izmenjava darov in zatem srečanje v Državnem tajništvu.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Izmenjava darov

Ob koncu srečanja sta si papež Frančišek in gospod Lazarus McCarthy Chakwera izmenjala darove. Sveti oče je malavijskemu predsedniku daroval umetniško delo v bronu, ki prikazuje dve stiskajoči se roki na ozadju stebrišča sv. Petra, z žensko z otrokom in migrantsko ladjo ter napisom »Napolnimo svoje roke z drugimi rokami«. Nadalje mu je sveti oče podaril letošnjo poslanico za svetovni dan miru in knjigo Statio Orbis 27. marca 2020 vatikanske založbe LEV.

Malavijski predsednik je papežu Frančišku podaril lesen relief, ki so ga izklesali lokalni obrtniki in prikazuje zemljevid Malavija z označenimi glavnimi mesti in živalmi, ki živijo v državi.

Izjava Tiskovnega urada Svetega sedeža

Danes, 19. avgusta 2024, je sveti oče Frančišek v Apostolski palači sprejel v avdienco predsednika Republike Malavi gospoda Lazarusa McCarthyja Chakwero, ki se je nato srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom Njegove svetosti, v spremstvu njegove ekscelence monsinjorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami.

Med prisrčnimi pogovori v Državnem tajništvu so bili izpostavljeni dobri odnosi med Svetim sedežem in Malavijem ter nekateri vidiki političnega in socialno-ekonomskega položaja države, predvsem o sodelovanju s katoliško Cerkvijo na področju zdravstva, šolstva in strokovnega usposabljanja.

V nadaljevanju pogovora je prišlo tudi do izmenjave mnenj o regionalnih in mednarodnih vprašanjih, pri čemer je bil poudarjen pomen spodbujanja dialoga in sprave med narodi.

Iz Vatikana, 19. avgusta 2024.