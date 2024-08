V Uviri v Demokratični republiki Kongo razglasili za blažene tri italijanske ksaverjanske misijonarje kongovskega duhovnika Alberta Jouberta, ki so bili v tej državi umorjeni 28. novembra 1964.

PAPEŽ

V Uviri v Demokratični republiki Kongo razglašeni za blažene štirje mučenci

Papež je po blagoslovu dejal: »Danes so v Uviri v Demokratični republiki Kongo razglasili za blažene italijanske ksaverjanske misijonarje Luigija Carraro, Giovannija Didonéja in Vittoria Faccina ter kongovskega duhovnika Alberta Jouberta, ki so bili v tej državi umorjeni 28. novembra 1964. Njihova mučeniška smrt je bila vrhunec življenja darovanega za Gospoda in njegove brate. Naj njihov zgled in priprošnja spodbujata poti sprave in miru v dobro kongovskega ljudstva. Aplavz za nove blažene!«