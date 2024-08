Sveti oče: V teh časih konfliktov in neredov moliti za pravičnost in mir

Papež Frančišek je Kolumbovim vitezom, ki so bili od 6. do 8. avgusta 2024 zbrani v Quebecu na svojem letnem srečanju, ki je potekalo pod naslovom »O poslanstvu«, poslal sporočilo. V pismu, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, sveti oče izraža svojo zahvalo za njihovo pomoč prebivalcem Bližnjega vzhoda in Ukrajine, preganjanim zaradi vere ter za zavzemanje za življenje in podporo Cerkvi v državah razvoja.

Vatican News

Podpora ljudem v vojni, zaščita življenja in zakonske zveze

»V teh časih, zaznamovanih z novimi vojnami, konflikti in družbenimi nemiri,« sveti oče ponovno poziva vse kristjane, naj molijo »za pravičnost, mir in spravo v naši človeški družini«. Kolumbovim vitezom se zahvaljuje, da skrbijo za potrebe »bratov in sester v Ukrajini, ki trpijo zaradi vojne, krščanskih skupnosti na Bližnjem vzhodu ter vseh tistih, ki so preganjani zaradi vere v Kristusa«. Ob tem papež spomni tudi na njihove karitativne dejavnosti po vsem svetu ter na »izredno podporo in spodbudo pri prizadevanjih za zaščito Božjega daru življenja na vseh stopnjah njegovega razvoja«. Prav tako podpirajo »dostojanstvo zakonske zveze in pospešujejo poslanstvo Cerkve v državah v razvoju.

Osrednja vloga družine

Besedilo se zaustavi ob temi 142. vrhovnega zbora Kolumbovih vitezov, v središču katere je »misijonarska razsežnost krščanskega učenčenstva, ki jo sveti oče poudarja že od prvih dni svojega pontifikata«. Ob tem navaja apostolsko spodbudo Evangelii Gaudium, ki pravi »Vsak kristjan je misijonar toliko, kolikor se je srečal z Božjo ljubeznijo v Jezusu Kristusu«. Prav »nujna potreba, da bi pričevali to ljubezen, zlasti v služenju ubogim in v apostolski gorečnosti za izgradnjo Cerkve v enosti, bratstvu in zvestobi zveličavni resnici evangelija«, je podlaga za ustanovitev Kolumbovih vitezov. »Pri uresničevanju teh plemenitih ciljev je vaš red že od svojih začetkov posvečal veliko pozornosti formaciji svojih članov, da bi bili ljudje vere in družine,« zapiše papež in nadaljuje: »Vitezi so si skozi generacije zavzemali za krepitev družinskega življenja s programi katehez in duhovne rasti; javno so pričevali o osrednji vlogi družine kot temeljne celice družbe ter podpirali vrsto pobud za podporo družinam pri njihovem nepogrešljivem družbenem in vzgojnem poslanstvu«.

Spremljanje mladih

Prizadevanje Kolumbovih vitezov po besedah svetega očeta prav tako vključuje »posebno skrb za prenos vere na nove generacije, gojenje zdravih vrednot in spremljanje mladih pri njihovi rasti v zrele moške in ženske, ki so pošteni, modri in služijo skupnostim, v katerih živijo«. Kot papež v svojih govorih in pismih večkrat poudari, so namreč mladi v nevarnosti, »da se v današnji spremenljivi in pogosto lahkomiselni družbi oddaljijo od verskih in kulturnih korenin, ki jim zagotavljajo najglobljo identiteto«.

Evharistično romanje v ZDA

Sporočilo spominja tudi na evharistično romanje v Združenih državah Amerike, katerega pobudnik je bil red. Po papeževih besedah ta ni pričal samo o »veri Cerkve v odrešilno moč Kristusove daritve na križu, ampak tudi o tem, kako on nenehno spremlja Cerkev na njenem romanju skozi zgodovino«. Papež viteze in njihove družine prosi, naj še naprej darujejo molitve in maše »za zmago Kristusovega miru v srcih vseh moških in žensk ter za izgradnjo civilizacije ljubezni«.

Jubileju naproti

Ob koncu sporočila se sveti oče naveže še na prihajajoče jubilejno leto. Ob misli na »številne romarje«, ki bodo vstopili skozi sveta vrata vatikanske bazilike, izrazi upanje, da se bodo ob tem, ko bodo zrli »velik Berninijev baldahin nad grobom svetega Petra, ki mu bo zahvaljujoč velikodušnosti Kolumbovih vitezov povrnjen prvotni sijaj, okrepili v svoji veri in edinosti s Petrovim naslednikom«.