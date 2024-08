Sveti oče v lunaparku med žonglerji, klovni in akrobati

Papež Frančišek je v sredo, 31. julija 2024, obiskal lunapark v Ostiji, kjer se je srečal s skupnostjo cirkusantov in s. Geneviève Jeanningros, ki s sosestro Anno Amelio že več kot 50 let živi svoje pastoralno poslanstvo med njimi. Sveti oče se jim je zahvalil za njihovo delo, jim izrazil svojo podporo ter si ogledal nastop žonglerjev in akrobatov.

Vatican News

Papež drugič v cirkusu, blagoslov Marijinega kipa

Z njimi se je v tem zabaviščnem parku srečal drugič, saj se je tja odpravil že leta 2015, ko je bil na pastoralnem obisku župnije Ostija. Kot so povedali nekateri cirkusanti, je obdobje po covidu zanje zelo težko in so pogosto postavljeni na »stranski tir«. Sveti oče jim je namenil besede zahvale predvsem zato, ker nasmejejo ljudi, saj je to v času vojn, kriz in socialnih težav pomembno. Prav tako je blagoslovil kip »Marije, zavetnice potujočih umetnikov in cirkusantov«.

S. Geneviève in pastorala v prikolici

Papež je v lunapark prišel okoli 15. ure, ko je termometer kazal 35 stopinj. Ob prihodu med gugalnicami in avtomobilčki sta ga sprejela župnik bližnje župnije Kraljice Miru Giovanni Vincenzo Patané in 81-letna Jezusova mala sestra Geneviève, ki že 56 let živi v prikolici in s sosestro skrbi za tamkajšnjo pastoralo izhajajoč iz dediščine Karla de Foucaulda: iti tja, kamor gre Cerkev težko. S papežem se dobro poznata, saj jo vidi vsako sredo, ko že leta na splošno avdienco pripelje skupine potujočih umetnikov, cirkusantov in Lgbt+ oseb. Ob vstopu v dvorano, ki je sicer namenjena rojstnodnevnim zabavam, je odmeval bučen aplavz, papeževi pomočniki pa so navzočim razdelili bombone in rožne vence.

Pozdravi in darila

Sveti oče je vzel v roke mikrofon in spregovoril nekaj besed. Vsem se je zahvalil za to, kar počnejo, da bi nasmejali ljudi. Pozdravil je nekatere otroke, s katerimi se je že srečal leta 2018, ko je v Ostiji daroval sveto mašo na praznik svetega Rešnjega telesa in krvi. Ko so se mnogi zahvalili s. Geneviève za njeno bližino, se je papež pošalil, če je tudi ona v cirkusu in vprašal, če dela z levi.

Srečanja ter nastop akrobatov, klovnov in žonglerjev

Zatem je objel devetletnega Oscarja, ki mu je prinesel vrečko z glasbeno skrinjico v obliki vrtiljaka, ter pisemce in modro kuverto: kot je pojasnil deček, je bilo v njej 5 evrov, »da si bo papež lahko kupil sladoled«. Sveti oče se je iz srca nasmejal, nato pa pozornost namenil še drugim. Večkrat je postal resen: na primer ko se mu je približala mamica s hčerko, ki so ji pred kratkim odkrili bolezen ali ko je kodrasti deček začel jokati in mu nekaj zašepetal v uho. Zahvalil se je vodji molitvene skupine mamic, ki so mu zagotovile, da vsak dan zanj molijo rožni venec. Z zanimanjem si je ogledal kratek nastop akrobatov, klovnov in žonglerjev, ki so ga pripravili za to priložnost.

»Hvala za vašo ponižnost«

Mnogi so se svetemu očetu zahvalili za čudovito presenečenje, ki jim ga je podaril s svojim obiskom te »velike družine«, kot so se sami izrazili. On pa se je vsem, posebej otrokom, zahvalil za lep sprejem. Dejal je, da je lepo videti takšno veselje in jih spodbudil, naj gredo tako naprej.

Sledilo je fotografiranje s posamezniki in skupinami, rokovanje, izkazana bližina 91-letni gospe Mariji ter video sporočilo za »babico Lauro«, ki ga je posnel vnuk Massimo. Nato pa je papež podpisal molitev k Mariji, zavetnici potujočih umetnikov in cirkusantov, ki jo je natisnil župnik don Giovanni. Ta je lunapark opisal kot »majhen kotiček raja«. Dejal je, da je v župniji včasih stresno, »ko pa človek pride sem, zadiha veselje, zadiha zrak skupnosti, "male župnije", kjer se vsi poznajo«.

Tok dogajanja je prekinil fant, ki je vzel mikrofon in ob pogledu na papeža vzkliknil: »Na dan, ko vas voditelji držav kličejo za nasvete, ste vi, namesto da bi se pogovarjali z njimi, med nami, da bi nam podarili svojo navzočnost. Hvala vam za vašo ponižnost.«

Vsi imajo radi papeža. Vsi, vsi vsi.

»Hvala vam, hvala, ker ste pripomogli k veselju,« je odgovoril sveti oče, pozdravil s. Geneviève in se poslovil od navdušene množice.

Kot je za vatikanske medije povedala francoska redovnica, papeža čutijo zelo blizu. »Že drugič nas je obiskal. Enkrat se je že srečal z nami, zdaj pa se je vrnil še za vse naše prijatelje. Vsi smo neizmerno veseli in vsi imajo radi papeža Frančiška. Vsi, vsi vsi. Vsi. Resnično,« je poudarila s. Geneviève.