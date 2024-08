Sveti oče španskim bogoslovcem: poslušati, odpuščati, ljubiti uboge

Papež Frančišek je v soboto, 3. avgusta 2024, v avdienco sprejel skupnost bogoslovnega semenišča iz mesta Getafe v bližini Madrida, ki je poromala v Rim ob 30-letnici delovanja. V govoru, ki jim ga je izročil v branje, je spomnil, da je duhovništvo dar, bodoče duhovnike pa povabil, naj bodo po zgledu svetega Janeza Marije Vianneya posebej blizu trpečim.

Vatican News

Sveti oče po uvodnih pozdravih navede besede sv. Janeza Marije Vianneya, zavetnika duhovnikov, čigar god obhajamo 4. avgusta: »Če bi dobro razumeli, kaj je duhovnik na zemlji, bi umrli; ne od strahu, ampak od ljubezni.« Ob tej misli, ki po papeževih besedah »povzema svetnikovo življenje popolne posvetitve Bogu in njegovim župljanom,« sveti oče bogoslovce spomni, da so tudi oni prejeli ta klic Gospodove ljubezni in se s pomočjo svojih formatorjev in mnogih drugih pripravljajo, da bodo prejeli dar duhovništva.

Ta pot, na kateri postajajo podobni Jezusu, dobremu Pastirju, pa po papeževih besedah ni brez težav, zato morajo na njej skrbeti za štiri temeljne vidike, ki jih je potrebno medsebojno usklajevati: duhovno življenje, študij, življenje v skupnosti in apostolska dejavnost. »Gospod in Cerkev pričakujeta, da boste bogoslovci predvsem pošteni in velikodušni v svojem odgovoru na poklicanost, ki ste jo prejeli; vedno pripravljeni poslušati in odpuščati; odločeni, da boste do konca živeli svojo popolno predanost Bogu in bratom, s posebno naklonjenostjo tistim, ki najbolj trpijo, ubogim in izključenim,« zapiše sveti oče ter doda, da ni naključje, da se bogoslovno semenišče nahaja na kraju, ki velja za geografsko središče iberskega polotoka; »tam se nahajata tudi spomenik, posvečen Jezusovemu Srcu, in svetišče Marije Angelske, tamkajšnje zavetnice«.

Papež govor bogoslovcem sklene z željo, da bi bil Gospod središče njihovega življenja ter da bi oblikoval njihovo srce po svojem srcu. Marijo Angelsko pa prosi, naj bdi nad njimi in jih spremlja na njihovi poti.