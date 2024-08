Sveti oče povabil k molitvi za katehiste in katehistinje

Ob koncu splošne avdience, 21. avgusta 2024, je sveti oče spomnil, da se na današnji liturgični spomin svetega Pija X., praznuje dan katehistov.

Povabil je, naj se spomnimo svojih katehistov in katehistinj, ki so v nekaterih delih sveta prvi, ki sporočajo vero. Povabil je k molitvi zanje, da bi jim Gospod podelil pogum in bi nadaljevali svoje poslanstvo.

Papež je tudi pozval k molitvi za Ukrajino, Mjanmar, Južni Sudan, Severni Kivu in mnoge druge države v vojni. »Molimo za mir. In ne pozabimo Palestine in Izraela. Da bi tam zavladal mir,« je še dejal.