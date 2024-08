Sveti oče ponovno pozval h prekinitvi vseh spopadov

Papež Frančišek je ob koncu splošne avdience ponovno pozval k prizadevanjem za prekinitev vseh spopadov ter preprečevanje širjenja konflikta med Izraelom in Hamasom. Prav tako je spomnil na Gazo, Ukrajino, Mjanmar, Sudan ter na Pakistan in Afganistan: da bi bila tam odpravljena diskriminacija, zlasti diskriminacija žensk.

Vatican News

»Še naprej z veliko zaskrbljenostjo spremljam situacijo na Bližnjem vzhodu. Ponovno pozivam vse vpletene strani, naj se konflikt ne širi in naj nemudoma preneha ogenj na vseh frontah, začenši z Gazo, kjer so humanitarne razmere zelo resne, nevzdržne. Molim, da bi iskreno iskanje miru ugasnilo spore, da bi ljubezen premagala sovraštvo in bi odpuščanje razorožilo maščevanje.

Prosim vas, da se pridružite tudi moji molitvi za mučeno Ukrajino, Mjanmar, Sudan: naj ta ljudstva, ki so tako preizkušana zaradi vojne, kmalu ponovno dosežejo tako želeni mir.

Združimo svoja prizadevanja in svoje molitve, da bi bile odpravljene etnične diskriminacije na področju Pakistana in Afganistana, zlasti diskriminacije žensk.«