Papež izrazil zaskrbljenost zaradi situacije na Bližnjem vzhodu in v Venezueli

Po molitvi in blagoslovu je sveti oče spomnil na petkovo beatifikacijo patriarha Estefana Dwayhija v Libanonu; izrazil zaskrbljenost za Bližnji vzhod, Venezuelo; izrazil bližino prebivalcem Kerale; spomnil da danes goduje sveti arški župnik in pozdravil udeležence 1. portugalskega festivala mladih v Fatimi.

Papež Frančišek

Za blaženega razglašen patriarh Estefan Dwayhi

Dragi bratje in sestre! Minuli petek so v Bkerkeju v Libanonu za blaženega razglasili patriarha Estefana Dwayhija, ki je modro vodil maronitsko Cerkev od leta 1670 do 1704, v težkem obdobju, ki ga je zaznamovalo tudi preganjanje. Učitelj vere in pozoren pastir je bil ljudem vedno blizu kot priča upanja. Tudi danes Libanonci zelo trpijo! Zlasti mislim na družine žrtev eksplozije v bejrutskem pristanišču. Upam, da bo pravica in resnica kmalu zadoščena. Naj novi blaženi podpira vero in upanje Cerkve v Libanonu in posreduje za to ljubljeno deželo. Aplavz za novega blaženega!

Papeževa zaskrbljenost zaradi situacije na Bližnjem vzhodu

Z veliko zaskrbljenostjo spremljam dogajanje na Bližnjem vzhodu in upam, da se že tako strašno krvav in nasilen konflikt ne bo razširil še dlje. Molim za vse žrtve, še posebej za nedolžne otroke, in izražam bližino skupnosti Druzov v Sveti deželi ter prebivalcem v Palestini, Izraelu in Libanonu. Ne pozabimo na Mjanmar. Bodimo pogumni, da obnovimo dialog, da se ogenj v Gazi in na vseh frontah takoj ustavi, da se talci osvobodijo, da se prebivalcem pomaga s humanitarno pomočjo. Napadi, tudi ciljni, in uboji nikoli ne morejo biti rešitev. Ne pomagajo hoditi po poti pravičnosti, poti miru, ampak ustvarjajo še več sovraštva in maščevanja. Dovolj, bratje in sestre! Dovolj! Ne zadušite besede Boga miru, ampak naj bo prihodnost Svete dežele, Bližnjega vzhoda in vsega sveta! Vojna je poraz!

Papeževa zaskrbljenost zaradi situacije v Venezueli

Enako sem zaskrbljen za Venezuelo, ki se sooča s situacijo. Vse strani iskreno pozivam, naj iščejo resnico, naj bodo zmerni, se izogibajo kakršnemu koli nasilju, spore rešujejo z dialogom, naj imajo pri srcu resnično dobro prebivalstva in ne strankarske interese. To deželo izročamo priprošnji Gospe iz Coromota, ki jo Venezuelci tako ljubijo in častijo, in molitvi blaženega Josèja Gregoria Hernandeza, čigar lik nas vse povezuje.

Papeževa bližina prebivalcem Kerale

Izražam svojo bližino indijskemu prebivalstvu, še posebej tistemu v Kerali, ki so ga močno prizadeli nalivi, ki so povzročili številne zemeljske plazove, ki so povzročili izgubo življenj, številne razseljene osebe in veliko škodo. Vabim vas, da se pridružite moji molitvi za tiste, ki so izgubili življenje, in za vse ljudi, ki jih je prizadela tako uničujoča nesreča.

Praznik župnikov

Danes, na spomin svetega arškega župnika, ko v nekaterih državah praznujejo praznik župnika, izražam svojo bližino in tudi hvaležnost vsem tistim župnikom, ki z gorečnostjo in velikodušnostjo, včasih med velikim trpljenjem, trošijo sebe za Boga in ljudje. Pomislimo na naše župnike in velik aplavz našim župnikom!

Pozdrav udeležencem 1. portugalskega festivala mladih

Z veseljem pošiljam pozdrave udeležencem 1. portugalskega festivala mladih, ki poteka v Fatimi. Dragi mladi, vidim, da lanskoletna navdušujoča izkušnja v Lizboni še naprej rodi sadove. Hvala Bogu! Molim za vas in prosim, molite zame pri kapeli prikazovanj.