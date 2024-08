Sveti oče: Energija naj je pravična in vključujoča

Dobra energija ni le tehnološko vprašanje. Njena proizvodnja in poraba morata biti tudi pravični in vključujoči, je dejal sveti oče vodstvu in zaposlenim pri italijanskem podjetju Terna, s katerimi se je srečal v soboto, 31. avgusta 2024, v Vatikanu.

Vatican News

Podjetje Terna se prišteva med najpomembnejša italijanska podjetja za dobavo in distribucijo električne energije, priznano pa je tudi v Evropi in nekaterih drugih državah. »Ste torej operaterji skupnega dobrega, dobrega vseh in vsakega. Ko prižgemo luč v svojih domovih, ne pomislimo, da je to mogoče zaradi dela številnih ljudi, njihove inteligence in strokovnega znanja ter tudi njihovih žrtev,« je dejal papež in spomnil tudi na ljudi, ki so pri delu v energetski infrastrukturi izgubili življenje.

»Zavzemate se za prihodnost, ki bo temeljila na čisti energiji, za nove načine njene porabe in proizvodnje, ki bodo vedno bolj sloneli na obnovljivih virih. Na planetu je veliko umazane energije. Umazana je zaradi prevelikega števila fosilnih in neobnovljivih virov, a tudi zaradi nepravičnosti, vojn, ki se pojavljajo in spodbujajo zaradi pohlepa po energiji. Umazana je zaradi nepravičnih delovnih razmerij, koncentracije velikih dobičkov v rokah peščice, netrajnostnega delovnega ritma, ki onesnažuje poslovne odnose in duše ljudi. Dobra energija ni le tehnološko vprašanje: proizvodnja in poraba morata postati vse bolj pravični in vključujoči.«

Papež je izpostavil, da sta energetska vključenost in energetska demokracija danes večdimenzionalni izziv. »Človek ne more biti suveren državljan, če ostaja energetski podložnik. Zato je treba podpirati in spodbujati širjenje energetskih skupnosti, teh novih izrazov celostnega državljanstva in demokracije, ki se s težavo razvijajo tudi v Italiji.«

Po papeževih besedah je električna energija »sektor, ki je odločilen za kakovost življenja in preživetje na planetu«, zato je velika tudi odgovornost. »Poslušanje in iskanje odgovorov na vprašanja je vedno odgovorno dejanje, tudi če konkretnih odgovorov še ni. V primerih, ki se zdijo nerešljivi, se morate naučiti obvladovati konflikte, da se ne izrodijo in izbruhnejo; zavedati se morate, da zlasti v vašem sektorju rešitev ni v prevladi ene strani nad drugo, temveč v tehnoloških inovacijah in ustvarjalnosti.«

Sveti oče je izpostavil pomembnost transparentnosti in upoštevanje etičnega vidika pri poslovanju, saj »učinki velikih podjetij in financ segajo daleč prek njihovih meja«. Spomnil je, da je podjetje pred nekaj desetletji v domove revnih prineslo luč, kar je bilo sprejeto kot velik dar, saj je elektrika izboljšala življenje, otrokom omogočila lažje učenje in zagotovila toplo vodo. Sveti oče je sklenil z mislijo, da je delo tudi »družbena ljubezen« in »civilno bratstvo«.