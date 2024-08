Pri papežu svojci žrtev eksplozije v Bejrutu

S papežem Frančiškom so se v ponedeljek, 26. avgusta 2024, v Vatikanu srečali svojci žrtev tragične nesreče, ki se je zgodila pred štirimi leti v Bejrutu. Kot je dejal, ima narod pravico do resnice in pravice, zagotovil je molitev za mir na Bližnjem vzhodu ter izpostavil, da je v Bogu naše upanje.

Vatican News

Do nesreče je prišlo 4. avgusta 2020, ko je eksplodirala velika količina amonijevega nitrata, shranjenega v pristanišču Bejrut v glavnem mestu Libanona, kar je povzročilo najmanj 218 smrtnih žrtev, 7000 ranjenih, ogromno je bilo gmotne škode, brez doma pa je ostalo približno 300.000 ljudi.

»Skupaj z vami se spominjam vseh, ki jim je ta strašna eksplozija vzela življenje. Nebeški Oče pozna njihove obraze, eden po eden stojijo pred njim. Iz nebes vidijo vašo stisko in prosijo za njen konec,« so se glasile papeževe besede. »Z vami prosim za resnico in pravico. Vsi vemo, da je to vprašanje zapleteno in kočljivo ter da so v njem navzkrižne moči in interesi. Toda resnica in pravica morata prevladati nad vsem. Minila so štiri leta; Libanonci in vi kot prvi imate pravico do besed in dejanj, ki dokazujejo odgovornost in preglednost.«

Sveti oče je spregovoril o potrebi po miru na Bližnjem vzhodu: »Skupaj z vami čutim bolečino, ko še vedno vidim, da zaradi vojne v vaši regiji, v Palestini in Izraelu, vsak dan umira toliko nedolžnih ljudi, Libanon pa za to plačuje ceno. Po vsaki vojni je svet na slabšem kot pred njo. Vojna je vedno neuspeh, neuspeh za politiko, neuspeh za človeštvo, je sramotna predaja, poraz pred silami zla.«

Zagotovil je molitev za mir v na Bližnjem vzhodu in Libanonu. »Libanon je in mora ostati načrt miru. Libanon je poklican biti dežela, kjer različne skupnosti živijo skupaj in dajejo prednost skupnemu dobremu pred posebnimi koristmi, kjer se v bratstvu srečujejo različna verstva in veroizpovedi.«

Ob koncu jim je izrazil še bližino celotne Cerkve ter jim dejal, da niso sami in ne bodo ostali sami: »Ostali bomo solidarni z vami prek molitve in konkretne karitativnosti.« Zahvalil se jim je za prihod v Vatikan in sklenil: »V vas vidim dostojanstvo vere, plemenitost upanja. Kot dostojanstvo in plemenitost cedre, simbola vaše države! Cedre nas vabijo, da pogledamo navzgor, v nebesa: v Bogu je naše upanje, upanje, ki ne razočara. Naše upanje ne razočara!«