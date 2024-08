Pri papežu Beniamino Zuncheddu, v zaporu po krivem preživel 33 let

Papež Frančišek in Beniamino Zuncheddu

V knjižnici apostolske palače v Vatikanu se je v petek, 23. avgusta, s svetim očetom srečal Beniamino Zuncheddu, pastir s Sardinije. Leta 1991 je bil po nedolžnem obtožen trojnega umora.

Zuncheddu, danes star 60 let, je bil aretiran pri 26 letih. 33 let je preživel v zaporu. Januarja letos je bil oproščen, potem ko je tožilec umaknil obtožbo. Pravi, da je odpustil tistim, ki so ga po krivici obtožili zločina.

Skupaj s svojim odvetnikom je napisal knjigo z naslovom »Nedolžen sem«, ki jo je danes zjutraj podaril tudi svetemu očetu. Zaporno kazen je prestajal v treh različnih zaporih. Včasih si je majhno celico delil z enajstimi drugimi zaporniki.

Nečloveška izkušnja, pravi, med katero pa je lahko pomagal tistim, ki so bili na slabšem od njega. Moč je črpal iz zaupanja v Boga in misli na svojo družino. Zuncheddu je odpustil tistim, ki so ga označili za večkratnega morilca, kasneje pa svoje obtožbe preklicali.