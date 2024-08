Papeževa bližina mnogim državam v vojni

Ob koncu splošne avdience, 28. avgusta 2024, je sveti oče ponovno pozval k miru v Palestini, Izraelu, Ukrajini, Mjamaru in Severnem Kivuju ter izrazil zaskrbljenost za ljudi, ki živijo sredi velikega trpljenja in pomanjkanja.

Vatican News

»Pomislimo na države v vojni, na številne države v vojni. Pomislimo na Palestino, Izrael, mučeno Ukrajino, na Mjanmar, Severni Kivu in mnoge druge države, ki so v vojni. Naj jim Gospod podari mir,« je dejal papež.

Na Ukrajino je spomnil tudi pri pozdravu poljskih vernikov, ki že nekaj let zagotavljajo »veliko samaritansko pomoč in razumevanje za vojne begunce iz Ukrajine«: »Še naprej bodite gostoljubni do tistih, ki so izgubili vse in prihajajo k vam ter se zanašajo na vaše usmiljenje in bratsko pomoč. Naj vas pri tem podpira Sveta družina iz Nazareta, ki se je v času nevarnosti prav tako zatekla v tujo deželo.«

Sv. Avguštin naj navdihne solidarnost med narodi

Sicer pa je papež Frančišek – pri pozdravu francosko govorečih romarjev – spomnil na današnji god svetega Avguština ter povabil, naj ga prosimo za pomoč, da bi med narodi zavladala solidarnost: »Svetega Avguština prosimo, naj morja in puščave postanejo kraji, kjer lahko Bog odpre poti svobode in bratstva.«

Obrnil se je tudi na nemške vernike in spomnil na Avguštinovo »dolgo notranjo pot iskanja«, ki ga je pripeljala do spoznanja, kako zelo na Bog ljubi in da »naše nemirno srce najde svoj počitek in mir samo v Njem«. Vsem je zaželel to »izkušnjo Božjega miru, ki presega vsak um«. Povabil je še, naj posnemamo svetega Avguština, naj smo »žejni prave modrosti« in naj »neutrudno iščemo Gospoda, ki je vir večne ljubezni«.