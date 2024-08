Papež skavtom: Razvijati sposobnost poslušanja in umetnost dialoga

Sveti oče italijanske skavtske voditelje spodbuja, naj novo navdušenje črpajo iz vere v Jezusa, z veseljem nadaljujejo svojo človeško in duhovno pot ter v družbi pričujejo o evangeliju.

Približno 18.000 mladih skavtskih voditeljev se je udeležilo srečanja, ki je od 22. do 25. avgusta 2024 potekalo v Veroni pod okriljem italijanskega združenja katoliških voditeljev in skavtov (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani - AGESCI).

Papež v sporočilu zapiše: »Naj dnevi premišljevanja v vseh spodbudijo zavedanje o tem, kako občutljivo je vaše vzgojno delo z otroki, mladostniki in mladimi, ki jih je treba spremljati z modrostjo in podpirati z naklonjenostjo. Za to je potrebna kakovostna formacija tistih, ki so poklicani, da opravljajo to pomembno poslanstvo: predvsem pripravljenost za poslušanje in sočustvovanje z drugimi, saj je to okolje, v katerem klije in daje sadove evangelizacija.«

Sposobnost poslušanja in umetnost pogovora

Po papeževih besedah gre predvsem za »razvijanje sposobnosti poslušanja in umetnosti dialoga«, ki sta »naravno zasidrana v molitvenem življenju, kjer se človek pogovarja z Gospodom, se ustavi v njegovi navzočnosti in se od njega uči umetnosti ljubezni, ki se daje, tako da je bivanje postopoma usklajeno z Učiteljevim srcem«.

Na straneh evangelija lahko vidimo, kako je Jezus »znal biti navzoč ali odsoten, vedel je, kdaj je pravi trenutek, da nekaj popravi ali pohvali, kdaj naj spremlja ali pošlje in pusti apostolom, da se soočijo z misijonarskim izzivom«. Sredi teh Kristusovih, lahko bi rekli “formacijskih posegov”, so Peter, Andrej, Jakob, Janez in ostali poklicani »postopoma prilagodili svoje življenje Gospodovemu«.

Formator vzgaja s svojim življenjem

Papež izpostavi pomembnost »vzgojnega vpliva, ki ga življenje in obnašanje formatorjev ima na trope«. »Formator vzgaja predvsem s svojim življenjem, bolj kot z besedami. Formatorjevo življenje, njegova nenehna človeška in duhovna rast kot Kristusovega učenca, ki ga podpira Božja milost, je temeljni dejavnik, s katerim razpolaga, da bi bilo njegovo služenje mlajšim generacijam učinkovito. Pravzaprav že njegovo življenje priča o tem, kar želijo njegove besede in dejanja posredovati v pogovoru in vzgojnem spremljanju.«

Telovadnica krščanskega življenja

Na koncu sporočila se sveti oče zahvali združenju AGESCI, ki je »pomembna vzgojna stvarnost v Cerkvi«, ter spodbuja, naj »vedno bolj postaja telovadnica krščanskega življenja, priložnost za bratsko občestvo, šola služenja bližnjemu, zlasti najbolj prikrajšanim in pomoči potrebnim«. »Ne dovolite, da bi vas ohromile težave, ampak se vedno podajte na pot iskanja načrta, ki ga ima Bog za vsakega od vas.«