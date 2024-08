Novi semeniščniki Severnoameriškega kolegija med opoldansko molitvijo 25. avgusta 2024 (Vatican Media)

PAPEŽ

Papež Frančišek pozdravil nove semeniščnike Severnoameriškega kolegija

Po molitvi in blagoslovu je sveti oče po pozivih glede opičjih koz, Nikaragve, nedavno sprejetega zakona v Ukrajini in molitve za mir pozdravil nove semeniščnike Severnoameriškega kolegija: »Pozdravljam vse vas, Rimljane in romarje iz Italije in mnogih dežel. Posebej pozdravljam nove semeniščnike Severnoameriškega kolegija in jim želim dobro formacijsko pot kakor tudi, da bi svoje duhovništvo živeli z veseljem, kajti prava molitev nam daje veselje«.