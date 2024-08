Papež Frančišek med apostolskim potovanjem na Japonskem v Nagasakiju 5. avgusta 2022.

PAPEŽ

Papež ob spominjanju na bombardiranje Hirošime in Nagasakija: Obnovimo močno molitev za mir

Papež Frančišek je po molitvi in blagoslovu najprej dejal: »V zadnjih dneh smo se spomnili obletnice atomskega bombardiranja mest Hirošima in Nagasaki. Medtem ko še naprej priporočamo Gospodu žrtve tistih dogodkov in vseh vojn, obnavljamo našo močno molitev za mir, zlasti za mučeno Ukrajino, Bližnji vzhod, Palestino, Izrael, Sudan in Mjanmar… Molimo tudi za žrtve tragične letalske nesreče, ki se je zgodila v Braziliji.«