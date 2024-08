Papež mladim v Medžugorju: Z evangelijem gradite novo človeštvo

Sveti oče je napisal sporočilo udeležencem 35. festivala mladih, ki od 1. do 6. avgusta 2024 poteka v Medžugorju. Povabil jih je, naj prisluhnejo Božji besedi, s seboj nosijo evangelij ter bodo v svetu glasniki upanja, ljubezni in miru.

Vatican News

Papež jim na začetku zaželi, »da bi srečanje z Gospodom Jezusom v občestvu z Devico Marijo« razvnelo plamen njihove vere. Zatem se naveže na besede iz Lukovega evangelija »Marija si je izvolila boljši del«, ki so del gesla letošnjega festivala, ter mladim predlaga nekaj spodbud za duhovno rast in njihovo delovanje v Cerkvi in svetu: »Jezus nas s tem, kar reče Marti, Lazarjevi in Marijini sestri, spomni, da je pristop pristnega učenca poslušanje Gospodove besede. Marija se zaveda, da je Gospod vstopil v njeno hišo, ampak želi vstopiti tudi v njeno srce. Sedla je k njegovim nogam, da bi mu prisluhnila, in tako izbrala boljši del, "ki ji ne bo odvzet".«

Druga pristna učenka je po papeževih besedah Marija iz Nazareta. »Bog je vstopil v dom tega mladega dekleta in ji spregovoril. Sprejela je Božjo besedo v svoje srce in sodelovala pri Njegovem načrtu; popolnoma se je dala na razpolago, ko je Bog v polnosti časov poslal svojega Sina. V tišini je bila navzoča ob vznožju križa, ko je Jezus, Božji in Njen Sin, odrešil svet; spremljala je apostole na dan binkošti, ko se je Cerkev rodila v Svetem Duhu. S tem ko je Devica Marija dopustila, da je Božja Beseda vstopila v Njeno srce, je zvesto in skrbno izpolnjevala svoje poslanstvo. Tudi Ona je izbrala boljši del: Gospoda Jezusa,« zapiše sveti oče in mlade v Medžugorju povabi, naj tudi sami postanejo pristni Kristusovi učenci:

»Ostajajte v Učiteljevi navzočnosti, premišljujte Božjo Besedo in dopustite, da razsvetli vaš um in srce, da boste odkrili in sodelovali pri načrtu, ki ga ima Oče za vsakega izmed vas. Zato vas spodbujam, da vzpostavite tesno vez z evangelijem in ga nosite s seboj, da vam bo kot kompas, ki vam kaže pot, po kateri morate hoditi. Ko ga boste brali, se boste naučili spoznavati Kristusa, "učlovečenega Božjega Sina, ki je ena sama, popolna in nepresegljiva Očetova Beseda. V njem nam pove vse, in nobene druge besede ne bo kakor ta (prim. KKC 65), kakor pravi tudi sveti Hieronim: "Nepoznavanje Svetega pisma je nepoznavanje Kristusa" (PL 24,17). Okrepite se tudi z močjo zakramentalne milosti sprave in evharistije, obiskujte Gospoda v tem srečanju "od srca do srca", to je v evharistični adoraciji.«

Poleg tega je papež Frančišek mlade spomnil, da »pristen učenec, ki postane moder in močan v Duhu, nujno posreduje Božje kraljestvo drugim; oznanjevanje Njegove Besede namreč ni samo dolžnost duhovnikov in redovnikov, ampak je tudi vaša dolžnost, dragi mladi. Imeti morate pogum in govoriti o Kristusu v svojih družinah, v svojem izobraževalnem in delovnem okolju, v svojem prostem času. Oznanjajte Ga predvsem s svojim življenjem: vidno Kristusovo navzočnost izražajte s svojim obstojem, z vsakodnevno zavzetostjo in skladnostjo z evangelijem v vsaki konkretni odločitvi. Gospod želi, da ste neustrašni apostoli vesele novice in graditelji novega človeštva.«

Ob koncu sporočila sveti oče mladim v Medžugorju podeli svoj blagoslov in jih izroči Mariji, Materi Cerkve: »Naj posreduje za vas, da boste imeli moč in modrost, da boste govorili z Bogom in o Bogu. Naj vas Njen zgled spodbuja, da boste glasniki upanja, ljubezni in miru v svetu,« sklene svoj pozdrav papež Frančišek in mlade prosi, naj molijo zanj.