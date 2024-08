Verniki na Trgu sv. Petra med spremljanjem opoldanske molitve Angel Gospodov. (ANSA)

PAPEŽ

Papež Frančišek: Ne pozabimo, da je vojna poraz

Papež Frančišek Ne pozabimo: vojna je poraz Dragi bratje in sestre! Mariji Kraljici miru, ki jo danes zremo v slavi raja, bi rad ponovno zaupal tesnobo in bolečino prebivalstva, ki marsikje po svetu trpi zaradi družbenih napetosti in vojn. Predvsem mislim na mučeno Ukrajino, Bližnji vzhod, Palestino, Izrael, Sudan in Mjanmar. Naj naša nebeška Mati doseže tolažbo za vse in vedro ter soglasno prihodnost! Še naprej z zaskrbljenostjo spremljam zelo resne humanitarne razmere v Gazi in ponovno prosim, da se ustavi ogenj na vseh frontah, da se osvobodijo talci in da se pomaga izčrpanemu prebivalstvu. Spodbujam vse, da si po svojih najboljših močeh prizadevajo zagotoviti, da se konflikt ne razširi, in naj gredo po poti pogajanj, da se ta tragedija kmalu konča! Ne pozabimo: vojna je poraz. Papeževa molitev za žrtve požara v Grčiji Moje misli so zdaj usmerjene k Grčiji, ki se v zadnjih dneh bori z zelo hudim požarom, ki se je razvil severovzhodno od Aten. Na deset tisoče so že evakuirali, številne družine so ostale brez strehe nad glavo, na tisoče ljudi se sooča s strašnimi stiskami, poleg ogromne gmotne škode pa se ustvarja še okoljska katastrofa. Molim za žrtve in poškodovane, zagotavljam svojo bližino tistim, ki jih ta hud dogodek prizadene, v zaupanju, da jih lahko podpira skupna solidarnost.