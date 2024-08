Papež Frančišek sprejel v avdienco člane Latinske škofovske konference v arabskih regijah (C.E.L.R.A.)

Danes, v sredo 28. avgusta 2024, zjutraj, je sveti oče Frančišek pred splošno avdienco sprejel v avdienco člane Latinske škofovske konference v arabskih regijah (C.E.L.R.A.) ob priložnosti njihovega plenarnega zasedanja. V nadaljevanju objavljamo nagovor, ki ga je papež pripravil ob tej priložnosti in ga je izročil navzočim.

Papež Frančišek

Dragi bratje! Veseli me, da vas lahko srečam ob priložnosti plenarnega zasedanja Latinske škofovske konference v arabskih regijah, ki ga imate te dni v Rimu.

Bližnji vzhod doživlja trenutke zelo močnih napetosti, ki v nekaterih okoliščinah vodijo v odkrite spopade in vojne. Zdi se, da konflikt, namesto da bi našli pravično rešitev, postane kroničen, s tveganjem, da se razširi do te mere, da vname celotno regijo. To stanje je povzročilo na tisoče in tisoče mrtvih, ogromno uničenje, ogromno trpljenja in širjenje občutkov sovraštva in zamere, ki pripravljajo teren za nove tragedije.

Danes imam priložnost neposredno izraziti svojo bližino vam in Cerkvam, ki jih predstavljate. Naj vam Gospod vedno daje moč, da izpričujete svojo vero vanj tudi v spoštljivem in iskrenem dialogu z vsemi.

Da boste lahko ohranjali upanje živo! Bodite vi sami za vse znamenja upanja, prisotnosti, ki hrani besede in geste miru, bratstva, spoštovanja. Prisotnost, ki že sama po sebi vabi k razmisleku, spravi, k temu, da se z dobro voljo premaga skozi čas razslojene in otrdele delitve in sovražnosti, ki postajajo vse bolj nerazrešljive. Hvala, ker ste plamen upanja, kjer se zdi, da ugaša!

Želim vam tudi uspešno delo pri vaših pastoralnih pobudah. Zlasti, da lahko prepoznate najboljši in najučinkovitejši način za zagotovitev ustrezne krščanske izobrazbe za učence javnih šol v kontekstih, kjer je krščanska prisotnost manjšina. Ta formacija je velikega pomena, da se vsebina vere spozna in spremlja s premišljevanjem ter tako vera, v primerjavi s kulturo, postane močnejša in ima sredstva, da izrazi razlog za krščansko upanje (glej 1 Pt 3,15).

Dragi bratje, hvala za ta obisk! Naj vas Marija varuje in tolaži. Iz srca vas blagoslavljam. In molimo drug za drugega.