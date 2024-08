Papež: Evropa naj zmanjša notranje polarizacije in se odpre za svet

Papež Frančišek se obrača na udeležence Evropskega foruma Alpbach ter izpostavlja, da so družbe v Evropi poklicane poiskati načine in sredstva za zmanjšanje polarizacije znotraj sebe, obenem pa ostati odprta za svet, ki jo obdaja.

Vatican News

Forum poteka od 17. do 30. avgusta 2024 v avstrijskem mestu Alpbach na Tirolskem. Združuje mlade iz Evrope in vsega sveta, da podelijo svoje inovativne misli o politiki, gospodarstvu, civilni družbi, kulturi in znanosti, ter spodbuja ideje za trdno in demokratično Evropo.

Celina človekovih pravic

»Ko pomislim na Evropo, najprej pomislim na celino človekovih pravic. Pomembne univerzalne človekove pravice so se razvile ravno tukaj,« zapiše v sporočilu sveti oče. Izpostavi, da trenutno v Evropi doživljamo krizo, ki pa kot vsaka kriza prinaša nevarnosti in priložnosti. V tem trenutku so priljubljena različna populistična gibanja.

»Razlogi za to se nahajajo predvsem v gospodarskih in političnih dejavnikih. Zato vidimo, da so v Evropi zaradi tega populističnega “vala” nekateri ideali izginili, nekatera načela, povezana z odnosom do šibkejših članov družbe, pa so bila postavljena na drugo mesto.«

Človekovo dostojanstvo in bratstvo

»Ti ideali in načela, med katerimi si posebno pozornost zaslužita človekovo dostojanstvo in bratstvo, so bili vedno povezani z evangeljsko matrico,« nadaljuje papež in pripomni, da se je kulturni kontekst danes spremenil, Cerkev pa je poklicana, da živi v sekularizirani družbi.

»To nas ne sme niti presenetiti niti prestrašiti, saj dobro vemo, da je Bog prisoten tudi tam. Kot kristjani si s prenovljeno motivacijo prizadevamo prinesti bogastvo katoliškega družbenega nauka, katerega del je zahteva po univerzalnosti. Tudi Evropska unija ima že od svoje ustanovitve univerzalistične značilnosti in upati je, da jih ne bo izgubila. V tem smislu je vidik bratstva še posebej pomemben. Iz tega sledi, da so družbe v Evropi poklicane, da poiščejo načine in sredstva za zmanjšanje polarizacije znotraj sebe in da ostanejo odprte za svet okoli sebe.«

Sveti oče se udeležencem foruma zahvaljuje za njihov trud sredi družbenih izzivov našega časa ter jih spodbuja, naj so pričevalci evropskih idealov.