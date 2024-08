Nova pošiljka papeževe pomoči za Ukrajino

V četrtek, 8. avgusta 2024, je izpred bazilike svete Sofije v Rimu proti Ukrajini odšla nova pošiljka oblek, zdravil, hrane in drugih osnovnih potrebščin.

Vatican News

Apostolska elemozinerija tudi v poletnih mesecih v papeževem imenu nadaljuje z zagotavljanjem pomoči potrebnim. Kot v preteklih mesecih, se je tudi tokrat na pot podalo več tovornjakov, ki bodo prebivalcem »mučene« Ukrajine, kot vedno spominja papež Frančišek, dostavili predvsem pakete tune in druge hrane z dolgim rokom uporabe. Na ta način sveti oče ponovno izkazuje svojo konkretno skrb in bližino, poleg nenehnih pozivov k prenehanju vojne in molitvi za mir.