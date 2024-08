Kardinal Bo: Papežev obisk spodbuda za Cerkev v Aziji sredi izzivov

V pripravi na 45. apostolsko potovanje papeža Frančiška, ki ga bo v začetku septembra vodilo v Indonezijo, Papuo Novo Gvinejo, Vzhodni Timor in Singapur, je kardinal Charles Maung Bo, predsednik Zveze azijskih škofovskih konferenc, za vatikanske medije spregovoril o njegovem pomenu. Dejal je, da bo sveti oče osebno doživel dinamično raznolikost Cerkve ter dodal, da se vesoljna Cerkev od Azije lahko nauči poti miru in harmonije z dialogom.

Vatican News

Papež Frančišek se odpravlja na svoje 45. apostolsko potovanje v Azijo in Oceanijo. Kako ocenjujete pomen tega obiska?

Preberi tudi 09/05/2024 Logotip in geslo apostolskega potovanja v Indonezijo (3.–6. september 2024) Glavni element logotipa je podoba papeža Frančiška, ki blagoslavlja pred emblemom zlatega Garude, svetega orla, upodobljenega na način, ki spominja na tradicionalno indonezijsko ...

»Mnoga azijska ljudstva samo slišijo govoriti o papežu in ga "vidijo" samo s pomočjo digitalnih medijev. Vendar pa je za prebivalce v splošnem sveti oče nekoliko "oddaljena" osebnost. Zato njegov obisk v Aziji ljudi ne samo navdušuje, ampak prav tako vzbuja prenovljeno gorečnost in čut za vero, saj kaže, da azijska ljudstva niso daleč od papeževe misli in srca. Najbolj spodbudno je to, da se je sveti oče odločil obiskati tudi manjši in manj znani državi kot sta Papua Nova Gvineja in Vzhodni Timor. Tako bo tudi svet lahko spoznal Cerkev v teh deželah.«

Govorimo o državah, ki so med seboj zelo različne: bogastvo Singapurja in revščina Papue Nove Gvineje; večinoma muslimanska Indonezija in večinoma katoliška nekdanja portugalska kolonija Vzhodni Timor. S katerega vidika je tokratni papežev obisk še posebej pomenljiv?

»Edinstvenost Azije je prav v njeni raznolikosti kultur, verstev in tradicij. Medtem ko v večini azijskih držav kristjani predstavljajo manjšino prebivalstva, z izjemo Filipinov in Vzhodnega Timorja, vidimo, da vera raste. Cerkve v Aziji so žive, čeprav so majhne. Sveti oče bo lahko osebno doživel dinamično raznolikost Cerkva v Aziji in vero njihovih prebivalcev. Ne glede na to ali so bogati ali revni, večina ali manjšina, vera ljudstva ostaja trdna kljub mnogim izzivom v različnih državah.«

Česa se lahko vesoljna Cerkev nauči od Cerkve v Aziji?

Preberi tudi 09/05/2024 Logotip in geslo apostolskega potovanja v Papuo Novo Gvinejo (6.–9. september 2024) Za logotip so značilni trije elementi: v sredini je upodobljen križ v barvah, ki spominjajo na sončne vzhode in zahode Papue Nove Gvineje, in predstavlja edino žrtev, ki odpira ...

»Na misel mi prihajajo tri besede: mir in harmonija ter potem tisto, kar pomaga to dvoje uresničevati, to je dialog. Kljub številnim izzivom, s katerimi se morajo soočati Cerkve v Aziji, je naš cilj prizadevanje za mir in harmonijo. Vsi iščejo mir in sožitje, zato mora Cerkev spričo političnega zatiranja, revščine, podnebnega opustošenja ter številnih drugih situacij sodelovati z drugimi, da bi ponovno vzpostavila harmonijo in mir v življenju tistih, ki so neposredno prizadeti. V Aziji se učimo medsebojnega sodelovanja, dialoga in spoštovanja. Predvsem pa smo se naučili sobivati kot bratje in sestre kljub težavam. Menim, da so poti miru in harmonije z dialogom tisto, kar lahko Azija ponudi vesoljni Cerkvi.«

Kaj pa nam lahko poveste o pričevanju Cerkve v Aziji?

Preberi tudi 10/05/2024 Logotip in geslo apostolskega potovanja v Vzhodni Timor (9.–11. september 2024) V sredini logotipa je podoba papeža Frančiška, ki blagoslavlja; predstavlja varstvo, ki ga timorsko ljudstvo prejema od Boga med apostolskim potovanjem svetega očeta. Za papežem je ...

»Cerkve v Aziji so zelo žive in živahne. Če samo pogeldamo, so naše cerkve med nedeljskimi mašami polne. Opazili boste, da mnogi Azijci, ki migrirajo v druge države, ohranjajo svojo vero živo. Na ta način so misijonarji v teh starodavnih Cerkvah. V te svoje "nove domove" prinašajo prenovljeno upanje in gorečnost. Po drugi strani pa so številne Cerkve v Aziji tudi preganjane. Na nekaterih delih celine ni lahko živeti krščanske vere. Kljub tem izzivom – političnim, ekonomskim, socialnim in kulturnim – pa njihova vera ostaja ne samo živa, ampak tudi dinamična na različne načine.«

Kaj potrebuje Cerkev v Aziji ali v vsaki izmed teh štirih držav, ki jih bo obiskal papež Frančišek?

»Težko bi rekel, kaj potrebujejo posamezne Cerkve, vendar pa molim, da bi obisk svetega očeta prinesel obnovljeno gorečnost za vero in večjo medsebojno odprtost za to, da bi živeli v miru ter skrbeli drug za drugega kot sestre in bratje; da bi bili pozorni drug na drugega ne glede na naše razlike.«

Kako pomembno bo vprašanje podnebja in skrbi za okolje, glede na to, da se ta del azijske celine vedno pogosteje sooča z naravnimi nesrečami, ki so posledica podnebne krize?

Preberi tudi 09/05/2024 Logotip in geslo apostolskega potovanja v Singapur (11.–13. september 2024) Logotip prikazuje stiliziran križ, ki spominja na zvezdo, ki je vodila modre, na evharistijo in na pet zvezd na singapurski zastavi. Levo in desno od križa je geslo papeževega ...

»V Aziji se posledice podnebnih sprememb kažejo na uničujoč način. Glede na to, da je vprašanje skrbi za podnebje svetemu očetu blizu, sem prepričan, da bo spregovoril tudi o tej temi. Ne moremo biti več samo gledalci, ampak moramo dejavno sodelovati pri spodbujanju skrbi za podnebje za skupno dobro vseh. Tudi Cerkev v Aziji mora biti protagonistka pri uresničevanju teh sprememb v regiji in v svetu.«