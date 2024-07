Sveti oče mladim Latinske Amerike: Ne bojte se spustiti Boga v svoje življenje

V paragvajski prestolnici Asunción od 15. do 20. julija 2024 poteka 21. srečanje nacionalnih voditeljev mladinske pastorale v Latinski Ameriki in Karibih. Ob tej priložnosti je udeležencem sporočilo poslal tudi papež Frančišek, ki je mlade povabil, naj Kristusu dopustijo, da njihov naravni optimizem spremeni v pristno ljubezen.

Ne bojte se spustiti Kristusa v svoje življenje

Sveti oče se v pismu najprej naveže na geslo, pod katerim poteka srečanje v Paragvaju: »Mladenič, rečem ti: Vstani!«. Gre za besede iz Lukovega evangelija, ki jih Jezus nameni sinu vdove iz Naina, ko ga obudi od mrtvih. Papež poudari, da povabilo, da bi ponovno vstali, ne označuje samo odgovornosti novih generacij, ampak tudi Kristusovo željo, da bi bili mladi prenovljeni, polni energije za dostojanstveno in polno uresničeno življenje: novo življenje v občestvu z Njim. »Ne bojte se Gospoda, ki gre mimo nas in nam šepeta v uho, se skloni k nam in nam ponudi svojo roko, da bi nas dvignil vsakič, ko pademo. Ne bojte se ga spustiti v svoje življenje,« poudari papež in doda: »Mladost je tisto življenjsko obdobje, za katerega so običajno značilni naravni optimizem, energija in upanje. Dopusti, da Kristus tvoj naravni optimizem spremeni v pristno ljubezen: ljubezen, ki se zna žrtvovati, ki je iskrena, resnična in pristna; tako bo tvoja mladost dar za Jezusa in za svet.«

Protagonisti sinodalne in misijonarske Cerkve

Sveti oče nadalje mlade spodbuja, naj bodo skupaj z otroki, odraslimi in ostarelimi v medgeneracijskem občestvu »protagonisti Cerkve, ki bo vedno bolj sinodalna, učenčevska in misijonarska«. Udeležence srečanja, ki so »sedanjost«, spodbuja, naj si vedno prizadevajo za edinost v različnosti, da bi okrepili vero in krščansko pričevanje v skupnostih, katerim pripadajo. Na koncu se zahvali paragvajskim mladim, ki so s predanostjo pripravili srečanje v Asunciónu ter prosi za molitev za svoje poslanstvo.