Vietnam se pripravlja za državniški pogreb generalnega tajnika Komunistične partije Nguyena Phu Tronga (ANSA)

PAPEŽ

Papeževo sožalje ob smrti Nguyena Phú Tronga, nekdanjega predsednika Vietnama

Papež Frančišek je ob novici o smrti Nguyễna Phú Trọnga, generalnega sekretarja Komunistične partije in nekdanjega predsednika Socialistične republike Vietnam poslal sožalni telegram, ki ga je podpisal kardinal državni tajnik Parolin. V njem papež Frančišek izraža svojo duhovno bližino narodu, ki žaluje ob smrti politika, ki je »bil naklonjen in je pozitivno spodbujal« razvoj odnosov med to državo jugovzhodne Azije in Svetim sedežem.

Vatican News Njegova ekscelenca general Tô Lâm

Predsednik socialistične republike Vietnam

Hanoj

Potem ko je izvedel za smrt njegove ekscelence Nguyễna Phú Trọnga, generalnega sekretarja komunistične partije in bivšega predsednika socialistične republike Vietnama, njegova svetost papež Frančišek izražava sožalje vsem, ki žalujejo ob njegovi izgubi, še posebej njegovi družini, hkrati pa zagotavlja svoje molitve za njihovo tolažbo in mir. Še posebej pa papež Frančišek ceni njegovo vlogo pri gojenju in spodbujanju pozitivnega razvoja odnosov med Vietnamom in Svetim sedežem. Papež Frančišek vaši ekscelenci in vsem vašim sorojakom v tem žalostnem trenutku za narod rade volje zagotavlja svojo duhovno bližino.

Kardinal Pietro Parolin

državni tajnik