Papeževo pismo ob obhajanju 1500-letnice čaščenja častitljive podobe Svete Marije v Porticu

Papež Frančišek je poslal pismo spoštovanemu p. Antoniu Piccolu, generalnemu rektorju Reda regularnih klerikov Božje Matere ob slovesnem obhajanju 1500-letnice čaščenja častitljive podobe Svete Marije v Porticu ter ob praznovanju 450 let od ustanovitve reda, ki ga je ustanovil sv. Janez Leonardi.

Papež Frančišek

Slovesno obhajanje 1500-letnice čaščenja častitljive podobe Svete Marije v Porticu - Romanae Portus Securitatis, zavetnice Večnega mesta, je zame vesela priložnost, da se v molitvi pridružim vaši redovni družini, ki ji je bila že leta 1601 zaupana v varstvo in ki želi povzdigniti hvalo Njej, ljubeči in skrbni Materi, sijajnemu svetilniku, ki je svoje otroke vodila v varno pristanišče. Zato svoje prisrčne misli namenjam vsakemu izmed vas in vsem tistim, ki sodelujejo pri tem za celotno rimsko Cerkev zelo pomembnem dogodku.

Po previdnostnem sovpadanju je leto 2024, ki je leto priprave na Jubilej upanja, čas posebne milosti, ko praznujete tudi 450 let od ustanovitve reda, ki ga je ustanovil sv. Janez Leonardi, častilec nebeške Matere, ki je bila izbrana za zvesto varuhinjo leonardinske karizme.

Čaščenje Svete Marije v Porticu v Campitelliju se je začelo po čudežnem prikazanju Božje Matere, do katerega je prišlo 17. julija 524 v hiši sv. Galle, rimske patricijke, v navzočnosti papeža sv. Janeza I. Od tedaj je Portico, kjer je plemenita Galla sprejemala reveže in romarje, postal marijansko svetišče in hospic. To je za vas, duhovne dediče sv. Leonarda povabilo, da negujete in spodbujate vrednoto sprejemanja ubogih in zadnjih, da bodo kraji, kjer živimo in tudi same cerkve lahko v svet odprt portik, v katerem se nudi tolažba in pomoč številnim oblikam revščine, ki zaznamujejo naše življenje.

Poleg tega se je Sveta Devica pokazala v posebno težkem trenutku za Cerkev in razprostrla svoj plašč nad papeža Janeza I., ki bo za tem trpel in umrl za mir, ne da bi zatajil vero, ko bo postal talec političnih spletk in bratomornih vojn. Kako torej ne bi spričo današnjih scenarijev dojeli nujnosti podpiranja miru, molitve za mir? Prosite za mir in postanite graditelji miru zlasti v vaših pomirjenih in pomirjajočih skupnostih. Zgled bratskega življenja naj bo evangeljsko privlačen za vernike, ki jim posvečate pastoralno skrb.

Spodbujam vas, da se na Marijo ozirate kot na znamenje tolažbe in zanesljivega upanja, na materinski Božji obraz in na prebivališče, kamor se lahko zatečemo. Ona nam namreč stalno daje svojega Sina kot edini vir soglasja, odrešenjskega upanja, poti k miru, kot brezpogojen imperativ človeškega iskanja.

V tem duhu je sv. lekarnar Janez Leonardi ustanovil »Kongregacijo reformiranih duhovnikov Blažene Device Marije« ravno zaradi tega, da bi Cerkvi vrnil apostolski lesk njenih začetkov. »Najprej Kristus,« je dejal, Kristus v središču vsega, Kristus merilo vsega! Kristus, edino zdravilo, ki lahko ozdravi bolezni Cerkve in človeka.

Ta zavezanost Mariji, ki ljubeče spremlja pot Njej posvečene kongregacije, se še danes obnavlja in vas vse kliče k vedno večji misijonarski gorečnosti in k stalnemu napredku v duhovnem življenju s sprejemanjem spodbud svetega ustanovitelja, ki je z močjo postavljal »pred oči duha in srca samo čast in slavo Kristusa, in to križanega« (Sv. Janez Leonardi, Hvalnica križu).

Končno naj vas jubilejna praznovanja, na katera se pripravljate, pod pogledom Device Portica spomnijo na evangelizacijsko delo sv. Janeza Leonardija, ki je napisal tudi prve Konstitucije Urbanovega Kolegija Propagande Fide za formacijo duhovnikov, da bi bili sposobni doumeti misijonarske izzive časa. Tudi vas torej spodbujam, da imate pri srcu celostno formacijo redovnikov na poti postopnega priličenja Vstalemu Križanemu, prvencu odrešenega človeštva (prim. 1 Kor 15,20). Ob pogledu na Marijo, Kristusovo učenko in Mater Cerkve, pa naj bo vaš apostolat kanal milosti in orodje veselega oznanjevanja evangelija.

Ko vas vse izročam priprošnji Svete Device, ljubeče imenovane Romanae Portus Securitatis, in sv. Janeza Leonardija, vam s temi željami z veseljem pošiljam svoj očetovski blagoslov, zaupajoč v vašo molitev zame.

Bratsko,

Frančišek.

Rim, pri svetem Janezu v Lateranu, 29. junija 2024,

na praznik svetih apostolov Petra in Pavla,

zavetnikov mesta Rima.