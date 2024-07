PAPEŽ

Papežev molitveni namen za avgust 2024: Za politične voditelje

V mesecu avgustu 2024 molimo po papeževem namenu, da bodo politični voditelji v službi svojega ljudstva, in da bodo delali za celostni človeški razvoj, za skupno dobro, da bodo poskrbeli za tiste, ki so izgubili službo in bodo dajali prednost najbolj ubogim.

Papež Frančišek V sedanjem času politika ni na dobrem glasu: korupcija, škandali, oddaljenost od vsakdanjega življenja ljudi. Mar lahko napredujemo proti univerzalnemu bratstvu brez dobre politike? Ne.

Papežev molitveni namen

Za politične voditelje

Kot je rekel Pavel VI., je politika ena najodličnejših oblik dejavne ljubezni, ker ji gre za skupno dobro. Govorim o Politiki z velikim P, in ne o stvari politikantov. Govorim o politiki, ki prisluhne resničnosti, ki je v službi ubogih, in ne o tisti, ki je zaprta v velika poslopja z dolgimi hodniki. Govorim o politiki, ki ji je mar za brezposelne in dobro ve, kako žalostna je lahko nedelja, ko je ponedeljek še en dan, ko ne moreš iti v službo. Če nanjo gledamo tako, je politika veliko bolj plemenita, kot se zdi. Zahvalimo se številnim politikom, ki svojo nalogo opravljajo v duhu služenja in ne oblasti, za vse njihove napore za skupno dobro. Molimo, da bodo politični voditelji v službi svojega ljudstva, in da bodo delali za celostni človeški razvoj, za skupno dobro, da bodo poskrbeli za tiste, ki so izgubili službo in bodo dajali prednost najbolj ubogim.