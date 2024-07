Papež otrokom Poletnega centra v Vatikanu: »Vzpostaviti mir, to je nekaj najlepšega«

Papež Frančišek je kot vsako leto obiskal otroke, animatorje in osebje »Poletja otrok« »Estate Ragazzi«. Tokrat v najnovejšem okolju športnih prostorov centra Svetega Jožefa, ki so ga slovesno odprli junija. Pozdravi, molitve in kratek pogovor z otroci o družini, miru, jubileju: »Hvala za vaš duh veselja«.

Salvatore Cernuzio – Vatikan

Papež je tako kot vsako leto tokrat v četrtek 18. julija, obiskal modre, rumene in zelene skupine (razdeljene po starostnih skupinah), skupaj z osebjem in animatorji, ki jih je vodil »Superman«, kot ga poimenuje papež , don Franco Fontana, ravnatelj salezijanske skupnosti v Vatikanu in kaplan Varnostnih služb in Vatikanskih muzejev.

Prihod papeža

Danes je bil drugačen scenarij v primerjavi s preteklimi srečanji, ki so bila vedno v dvorani Pavla VI. Tokrat je bilo to športno igrišče novega centra Svetega Jožefa, blizu fontane Barcaccia, ki so ga slovesno odprli junija po zaslugi velikodušnosti nekaterih dobrotnikov, ki jih je papež sprejel zgodaj zjutraj v Domu sv. Marte, da bi jim izrazil hvaležnost. Papež Frančišek je prišel do igrišča z znanim belim fiatom 500 L, medtem ko so otroci nadaljevali z igro padela, kart ali skokov v bazen. Glasbena himna »Poletje otrok« in glasen aplavz sta naznanila prihod papeža, ki sta ga sprejela kardinal Fernando Vérgez Alzaga in sestra Raffaella Petrini, oziroma predsednik in generalna tajnica Governatorata Države mesta Vatikan.

»Pazite na otroke«

Pozdravi in ​​stiski rok, najboljše želje dekletu, ki je pred kratkim dobilo otroka, nato pa se je papež preselil v pagodo, kjer se je na kratko srečal z osebjem Poletnega centra. Gre za nekdanje otroke, ki so postali mladostniki in odrasli in so zdaj v službi te realnosti: »Hvala vam, ki dajete to pomoč. Nekateri ste bili najprej otroci, zdaj pa sodelavci in pomagate pri tem,« je dejal papež Frančišek. »Lepa služba«, zaradi katere »rasteš«, je dodal in priporočil: »Pazite na otroke«.

Pomen družine

Naslednja postaja je bilo zeleno igrišče, kjer so vsi otroci sedeli in čakali na papeža ter mahali s tablami z napisi »Hvala«. Pet izmed njih je papežu Frančišku postavilo vprašanja. Prvo je postavil mali Paolo: »Kdo so bili vaši vitezi, ko ste bili majhni?«. Mali Paolo je namreč izhajal iz letošnje teme »Potepuški vitezi«. Sveti oče mu je tako odgovoril: »Starši«. Papež je navedel nekaj spominov na svoje otroštvo v Argentini, ko so bili on in njegovi štirje bratje in sestre skupaj za mizo z »mamo in očetom, ki sta nas učila stvari«. »Starši, družina nam pomaga rasti«, je dejal papež in kot vedno spomnil na pomen starih staršev: »Oni so zelo dobri!«.

Poletje pri starih starših v Argentini

Še vedno glede starih staršev, vzpodbujen z Matildinim vprašanjem, se je papež Frančišek spominjal poletij, ki jih je preživel z »abuelos« (starimi starši), deloma očetovimi, deloma materinimi. To so bili veseli trenutki, kot vedno, ko si v njihovi družbi. »Pogovorite se s svojimi starimi starši,« je vztrajal papež, »kaj menite o starih starših? Ti, povej mi,« je vprašal in se obrnil k skupini. »Prinašajo veselje,« je zavpila deklica v prvi vrsti. »Stari starši nam pomagajo najti pot,« je zatrdil drugi. »Bravo, vi morate biti vedno blizu svojih starih staršev, velja?«

Nikoli duh vojne, vedno mir

Sledilo je še eno papeževo priporočilo: »Delajte za mir«. »Vzpostaviti mir je najlepša stvar v življenju in naučiti se moramo doma vzpostaviti mir, ko se prepiramo, z brati, ko smo jezni«. »Nikoli ne pojdi spat, ne da bi se pomiril!« je vzkliknil papež Frančišek, zaradi česar so otroci trikrat v zboru ponovili ta stavek. »Nikoli ne pojdi spat z duhom vojne«. In to velja za vse: »Tudi za starše, ko se prepirajo«.

Z veseljem se pripravljajte na jubilej

Nazadnje je med vprašanji in odgovori sledilo vprašanje Michele o jubileju 2025: »Kako se lahko mi mladi pripravimo na jubilej?« »Jubilej izhaja iz besede jubilo in jubilo je veselje«, je odgovoril papež. Zato se moramo »vedno pripravljati z veseljem«, ki pa je drugačno od tistega na »zabavah«, ki ni vedno »v redu«.

Molitve, baloni, pozdrav

Za zaključek je deklica Alice prebrala pismo v imenu celotne skupnosti »Poletje otrok«, ki ga je opredelila kot »Čudovito izkušnjo«. Srečanje se je zaključilo z molitvijo, nato pa so izpustili balone iz naravnega kavčuka različnih barv, vključno z belim za papeža, z enakim napisom kot je bil na transparentu za papeževim hrbtom: »Tebi, draga deklica in dragi deček: dragocen si v Božjih očeh«. Gre za simbolično dejanje, da bi papeževe besede dosegle čim več ljudi, so pojasnili organizatorji. Njim in vsem otrokom še enkrat zahvalil papež Frančišek: »Hvala za duh veselja, ki ga imate«.