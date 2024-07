Papež ob 30-letnici atentata na Amio: naj mir prevlada nad sovraštvom in delitvami

18. julija 1994 je teroristični napad v Buenos Airesu prizadel sedež Vzajemnega argentinsko izraelskega združenja (AMIA). Žrtev je bilo 85, ranjenih preko 300. Ob trideseti obletnici te »mračne tragedije« papež Frančišek v sporočilu spodbuja k nadaljevanju iskanja pravičnosti, ki vključuje »spoštovanje vsakega človeškega življenja in dostojanstva.«

Vatican News

»Neutrudno delati za bolj bratski svet, v katerem se bosta pravičnost in mir objela, kajti brez pravičnosti ne bo trajnega in učinkovitega miru«. To je jedro sporočila papeža Frančiška, ki je bilo objavljeno ob 30. obletnici atentata na sedež Amie v Buenos Airesu. Obletnico so v latinskoameriški državi obhajali 18. julija 2024. Prav na ta dan leta 1994 je namreč ob 9.53 zjutraj na parkirišču palače, v kateri so se nahajali uradi Amia, eksplodiral kombi, naložen s tritolom. Stavba se je podrla in povzročila 85 mrtvih in preko 300 ranjenih. Napad je šel v zgodovino kot najhujši napad v Argentini.

Nadaljevati z odpornostjo

V kontekstu nacionalnega žalovanja, ki je bilo razglašeno v državi, papeževo sporočilo spodbuja k razmišljanju in molitvi ob spominjanju na žrtve te »mračne tragedije« in ob povabilu, naj ohranijo stalno »zavzetost za pravičnost«. »Izberimo tišino,« piše papež Frančišek, razumljeno »ne kot praznino, ampak kot otipljivo navzočnost tistih, ki jih ni več tukaj.« Tišina je namreč »žalovanje in upanje hkrati« in nam omogoča, da začutimo tako »odmev uničenih življenj in težo odsotnosti« kakor tudi »moč za soočenje z resničnostjo zla in odpornost, da gremo naprej.«

Nikdar več takšnih nasilnih dejanj

Obenem od papeža prihaja spodbuda, naj na spomin gledamo kot na »našega vodnika«, oziroma kot na sredstvo, s katerim se spominjamo preteklosti in »se z upanjem usmerimo v prihodnost, v kateri se taka graje vredna nasilna dejanja ne bodo ponavljala.« V tej luči je trden papežev poziv, naj ne odnehamo v iskanju pravičnosti, ki jo razumemo ne kot »maščevanje ali povračilo, ampak kor resnico in poravnavo.« Bistvena prvina za družine žrtev in za »povezanost nacionalnega družbenega tkiva«, pravičnost, namreč vključuje »spoštovanje do vsakega človeškega življenja in dostojanstva«, kot takšna pa »mora prevladati nad sovraštvom in delitvami.« »To je temelj, na katerem moramo graditi skupno dobro – poudarja papež Frančišek – ne le v počastitev spomina tistih, ki smo jih izgubili, ampak tudi za zaščito prihodnjih rodov.«

Molitev za žrtve in za preživele

Končno papež vabi »vse vernike in vse ljudi dobre volje, naj se združijo v molitvi in v delovanju,« naj molijo za vse družine, ki »še vedno objokujejo svoje drage« in za vse preživele, »ranjene na telesu in na duši« in naj nanje kličejo tolažbo »Boga miru«.