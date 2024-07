Papež ministrantom: Nagovarja me tema vašega romanja: »S teboj«

V torek, 30. julija 2024, proti večeru, je na Trgu sv. Petra potekalo srečanje papeža Frančiška z več kot 50 tisoč ministranti, ministrantkami, spremljevalci, škofi, udeleženci iz 20 držav 13. mednarodnega romanja ministrantov v Rim. Najprej je papeža Frančiška v imenu vseh zbranih pozdravil kardinal Jean-Claude Hollerich. »Začnimo molitev z znamenjem križa«, je začel sveti oče molitev skupaj z več kot 50 tisoč glavo množico, ki jo je po kesanju, berilu in evangeliju tudi nagovoril.

Papež Frančišek

Dragi fantje in dekleta, dober večer! Guten Abend!

Trg sv. Petra je vedno lep, z vami pa je še lepši! Vielen Dank (hvala), da ste prišli v Rim; morda je to za koga izmed vas prvič. Willkommen! (Dobrodošli!)

Nagovarja me tema vašega romanja: »S teboj.« »Mit dir.« »With you.« “Avec vous”. Veste, zakaj me nagovarja? Ker v dveh besedah pove vse. Lepa je in pušča prostor za iskanje, da bi našli možne pomene.

S teboj. To je izraz, ki vsebuje skrivnost našega življenja, skrivnost ljubezni. Ko je nek človek spočet pod maminim srcem, mu mama reče: »Ne boj se, jaz sem s teboj.« Skrivnostno pa tudi mama čuti, da mami to malo bitje pravi: »S teboj sem.« In to na drugačen način velja tudi za očete!

Ko mislim na vas in vas sedaj gledam, se ta »s teboj« napolni z novimi pomeni! Rad bi vam povedal tiste, ki se mi zdijo najlepši in pomembnejši.

Vaša izkušnja služenja pri bogoslužju me navaja na misel, da je prvi subjekt, da je protagonist tega »s teboj« Bog. Jezus je rekel: »Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi« (Mt 18,20). In to se v največji meri uresniči pri maši, pri evharistiji: tam »s teboj« postane resnična in konkretna Božja navzočnost v Kristusovem telesu in krvi. Duhovnik vsak dan vidi, kako se ta skrivnost zgodi v njegovih rokah; in tudi vi to vidite, ko služite pri oltarju.

Ko prejmemo sveto obhajilo, lahko izkusimo, da je Jezus duhovno in telesno »z nami«. On ti pravi: »Jaz sem s teboj,« vendar ne z besedami, to pravi v tej gesti, v tem dejanju ljubezni, ki je evharistija. In tudi ti v obhajilu lahko rečeš Gospodu Jezusu: »Jaz sem s teboj,« ne z besedami, ampak s svojim srcem in telesom, s svojo ljubeznijo. Prav po zaslugi dejstva, da je On z nami, smo lahko tudi mi resnično z Njim.

In tukaj je, dragi fantje in dekleta, ključna točka! Upam, da mi bo uspelo biti razumljiv: s teboj, ki ga lahko podarimo drugim. Na ta način se lahko izpolni njegova zapoved: »Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil!« Če ti, ministrant, kot Marija varuješ v svojem srcu in v svojem telesu skrivnost Boga, ki je s teboj, postaneš sposoben biti z drugimi na nov način.

Po Jezusovi zaslugi, vedno in samo po njegovi zaslugi, lahko tudi ti rečeš bližnjemu »s teboj sem« ne z besedami, ampak v dejanjih, z gestami, s srcem, s konkretno bližino. Ne pozabite, s konkretno bližino, jokati z jokajočim, veseliti se z veselim, brez sodb in predsodkov, brez zaprtosti, brez izključevanja. Tudi s teboj, ki mi nisi simpatičen; s teboj, ki si drugačen do mene; s teboj, ki si tujec; s teboj, ob katerem se ne čutim razumljenega; s teboj, ki nikoli ne prideš v cerkev; s teboj, ki praviš, da ne veruješ v Boga.

Fantje, dekleta, kolikšna skrivnost je v teh dveh besedicah: s teboj! Hvala tistemu, ki jih je izbral, predvsem pa hvala vam, da ste prišli sem, romarji, da bi delili veselje pripadnosti Jezusu, da ste služabniki njegove Ljubezni, služabniki njegovega ranjenega srca, ki celi naše rane, ki nas rešuje smrti, ki nam daje večno življenje.

Danke, liebe junge Freunde! Und einen guten Weg zusammen mit Jesus! Danke, vielen Dank! (Hvala, dragi mladi prijatelji. Želim vam srečno pot skupaj z Jezusom. Hvala, najlepša hvala).