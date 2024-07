Ministranti, posebni pričevalci Kristusa in evangelija

Od 29. julija do 3. avgusta Rim gosti 13. romanje Mednarodnega združenja ministrantov. Na njem pričakujejo več kot 50.000 ministrantov in ministrantk iz 15 držav, ki se bodo v torek, 30. julija 2024, na Trgu svetega Petra srečali tudi s papežem Frančiškom.

Letošnje romanje poteka pod geslom »Ne boj se, saj sem jaz s teboj« (Iz 41,10). Kardinal Jean-Claude Hollerich, predsednik Mednarodnega združenja ministrantov (Coetus internationalis ministrantium), ki je bilo ustanovljeno leta 1960, je v vabilu ministrantom zapisal, kakšen je namen srečanja v Rimu: »Med romanjem na Petrov grob želimo doživeti, da smo skupaj Cerkev; mlada in dinamična Cerkev, v kateri imate vi kot ministranti osrednjo vlogo, saj ste v svojih župnijah in škofijah posebni pričevalci Jezusa Kristusa in veselega oznanila. Cerkev potrebuje to pričevanje,« je še zapisal luksemburški nadškof.

Udeleženci iz 15 držav

Največ ministrantov in ministrantk bo tudi letos iz Nemčije – okoli 35.000 –, ostali pa prihajajo iz Avstrije, Madžarske, Belgije, Švice, Hrvaške, Slovaške, Francije, Litve, Luksemburga, Portugalske, Češke, Romunije, Srbije in Ukrajine.

Srečati Jezusa pri evharistiji

Najpomembnejši trenutek romanja bo avdienca s papežem Frančiškom na Trgu svetega Petra v torek ob 18. uri. Za svetega očeta bo to že tretje tovrstno srečanje: prvo je potekalo 4. avgusta 2015 pod naslovom »Tukaj sem, pošlji mene!« (Iz 6,8) Tedaj je papež ministrante in ministrantke spomnil, da so oni na boljšem kot prerok Izaija: »Ne srečujete se z Jezusom, ki sedi na nedosegljivem vzvišenem prestolu, ampak v evharističnem kruhu in vinu; in njegova Beseda ne zatrese podbojev vrat, ampak strune srca.«

Šola vzgoje za vero in ljubezen

»Kakor Izaija smo tudi mi poklicani, da z drugimi razdelimo veselje nad tem, da smo izbrani in odrešeni po Božjem usmiljenju; poklicani smo, da pričujemo, da vera more dati novo smer našim korakom; da nas osvobaja in utrjuje, da smo razpoložljivi in pripravljeni za poslanstvo,« je poudaril sveti oče in zbrane spodbudil, naj bodo »ministranti misijonarji«. Naj pristopajo k bližnjim in jim z navdušenjem prinašajo dar veselja, ki so ga prejeli. Ministrantom in ministrantkam je prav tako dejal, da je njihovo služenje pri oltarju »šola vzgoje za vero in ljubezen do bližnjega.

Konkretno prizadevanje za mir

Tri leta kasneje, 31. julija 2018, je papež Frančišek ponovno na Trgu svetega Petra sprejel okoli 60.000 udeležencev romanja Mednarodnega združenja ministrantov. Rdeča nit dni v Rimu so bile besede »Išči mir in se zanj zavzemaj« (Ps 34,14). Sveti oče je najprej odgovarjal na njihova vprašanja, ki so bila povezana tudi z evharistijo, vero in s svetostjo. V enem izmed odgovorov je poudaril, da je mir Gospodov dar, »ki nas preoblikuje, da bi mogli mi, kot udje njegovega telesa, čutiti tako kot Jezus, misliti, kakor On misli, ljubiti, kakor On ljubi. Konkretno prizadevanje za mir se začne pri majhnih stvareh in je dokaz dejstva, da smo resnično Jezusovi učenci.«

Na poti svetosti ni prostora za lenobo

V drugem delu srečanja pa je potekalo molitveno bogoslužje. Papež je med homilijo dejal, da je »služiti Božji slavi v vsaki stvari, ki jo storimo, odločilni kriterij našega delovanja, največji povzetek tega, kaj pomeni živeti prijateljstvo z Jezusom. Je smerokaz, ki nas usmerja, kadar nismo gotovi, kaj je prav, da storimo. Pomaga nam prepoznavati v nas glas Boga, ki nam govori po vesti, da lahko razločujemo njegovo voljo. Božja slava je igla na kompasu naše vesti,« je poudaril sveti oče ter ministrante povabil, naj posnemajo svetnike. Ob tem jih je posvaril in spomnil, da »na tej poti svetosti ni prostora za mlade lenuhe«.

Pogum, navdušenje in spontanost

V preteklih letih pa se je papež Frančišek srečal tudi s skupinama nemških in francoskih ministrantov: prvi so poromali v Rim avgusta leta 2014, drugi pa avgusta leta 2022. Obakrat jih je sveti oče pozval, naj govorijo o Jezusu s tistim pogumom, navdušenjem in spontanostjo, ki omogočajo, »da se lažje pride do uma in srca« tolikih otrok in mladih. Hkrati jih je povabil, naj se ne sramujejo, da služijo oltarju, saj s svojim sodelovanjem pri bogoslužju že konkretno pričujejo evangelij.